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アーロン・ダンクスはバイエルンでヴィンセント・コンパニーの代役を見事に務めた。その働きはマンチェスター・ユナイテッドの目にも留まったようだ。再び監督問題に直面しているレッドデビルズにとって、ダンクスが選択肢の一つになるという。

ここ数週間、バイエルンで注目を集めたのがアーロン・ダンクスだ。ヴィンセント・コンパニーのアシスタントコーチを務めるイングランド人のダンクスは、ベルギー人指揮官が病気で不在の間、監督業務を代行。記者会見や試合後には報道陣の質問に答え、試合中はサイドラインで指揮を執った。

一方、髄膜の刺激症状から回復したコンパニーのサイドライン復帰が、いよいよ近づいている。名誉会長のウリ・ヘーネスはすでに、11月中旬の代表戦による中断期間後、「2、3週間で」コンパニーが再びベンチに座ると明かしていた。

そうなればダンクスは再び補佐役に戻る。だが、本当にそうなるのだろうか。また、BBCの報道によると、マンチェスター・ユナイテッドが現在伝えられている報道に反してマイケル・キャリック監督を続投させる場合、ダンクスがそのコーチングスタッフを強化する選択肢になっているという。

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ダンクスは2022年から2024年までミドルズブラでキャリックとともに働き、イングランド2部の同クラブでアシスタントコーチを務めた。そして2024年夏、かつてアンデルレヒトで上司だったコンパニーを追ってバイエルンに加入した。

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もっとも、ダンクスがマンチェスターからの誘いに応じるかは大いに疑わしい。まず、就任するとしても監督ではなく再びアシスタントだ。しかも、極めて難しい状況にあるチームへの加入となる。一方、バイエルンではコンパニーの側近として高く評価され、ドイツの最多優勝クラブで数々のタイトルを争っている。

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの10試合で、わずか1勝しか挙げていない。順位は18位で、現在は残留争いの真っただ中にある。さらに、チャンピオンズリーグのコモ戦での1-4、リーグでのボーンマス戦での0-3といった惨敗や、9月中旬のブライトン戦でのリーグカップ敗退もあった。それでも直近では、レッドデビルズは立て続けに2度、一時0-2とされた状況から劇的に巻き返した。

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チャンピオンズリーグではローマに3-2で逆転勝利。プレミアリーグではアストン・ヴィラを相手に0-2、さらに2-4とリードされながら、4-4で引き分けた。それでも、昨季は圧巻の後半戦でユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いたキャリックが、今や職を失う危機にある。

マンチェスター・ユナイテッドの監督候補

キャリックの後任の最有力候補には、現在、アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノが挙がっている。アルゼンチン人指揮官について、ガーディアンとタイムズは、マンチェスターでの就任を強く望んでいるとそろって報じた。ポチェッティーノは夏のワールドカップ後にアメリカサッカー連盟との契約を2030年まで延長したばかりだが、その契約には1000万ユーロの契約解除条項が含まれているという。ポチェッティーノは2022年にもマンチェスター・ユナイテッドの監督候補に挙がったが、当時レッドデビルズはエリック・テン・ハーグを新監督に選んだ。

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キャリックが実際に解任された場合、ポチェッティーノのほかにもエディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテが候補になるとBBCは報じている。この件については、水曜日にモナコで以前から予定されていた会合に少数株主のサー・ジム・ラトクリフ、最高経営責任者のオマール・ベラダ、スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスが出席し、協議する予定だ。「ベラダとウィルコックスは監督の解任を進言するとみられる」とBBCは伝えている。

そうなれば、キャリックを支える人材としてダンクスを迎える選択肢も完全に消える。いずれにせよ、43歳のダンクスは最近、バイエルンへの強い思いを示していた。「この素晴らしいクラブで全員が示した団結力、精神力、献身を誇りに思う。僕たちはともに前進し続ける。ヴィンスがいるべき場所に戻ってくるのを楽しみにしている。Mia san mia」とインスタグラムに投稿している。