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ジャロッド・ボーウェンは、ウェストハムが昇格を逃した場合、シーズン終了後に自身の将来について話し合うと明かした。主将は昨季の降格後も残留したが、チームはチャンピオンシップへの適応に苦しんでいる。好調のストークを迎えるのを前に、新監督スコット・パーカーの下での4試合は未勝利だ。

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降格後もウェストハム残留を決めたボーウェン

ウェストハムが14年ぶりに2部へ降格すると、ボーウェンにはプレミアリーグのクラブから関心が寄せられた。しかし、本人は残留を選び、クラブの昇格への挑戦を後押しするため条件を見直した、2030年までの新契約を結んだ。火曜日にポーツマスに0-1で敗れた試合では、ウェストハムでの通算300試合出場を達成した。

「降格した後も、退団したいとは一度も思わなかった」と、『スタンダード・スポーツ』に語った。「このクラブをプレミアリーグに戻すことに挑戦したかった。自分がその先頭に立ちたかったんだ」

昇格を逃した場合の去就に言及

一方、29歳のボーウェンは、チャンピオンシップで2季目を迎えることになれば考え直さなければならないと認めた。「先のことを考えすぎるのはよくないと思う。今季に力を注がなければならないから」と話した。

「でも、昇格できなければ、シーズン終了後に話し合いの場を設けることになる。ただ、今は今季にすべての力を注ぐべきだと思う。僕たちには特別なことを成し遂げる可能性があるから」

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チャンピオンシップで苦戦するウェストハム

ウェストハムはリーグ開幕からの17試合でわずか6勝にとどまり、13位につけている。11月初めにヌーノ・エスピリト・サントの後任に就いたパーカー監督も、まだ勝利を挙げていない。ボーウェンはすでに パーカー監督が状況を好転させると支持を表明しており 、「ここに来てから、チームに新しい風を吹き込んでくれた」と語っている。

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「もちろん、このまま停滞したくはない」と主将は続けた。「すぐに巻き返してプレミアリーグに戻りたい。当然だよ。でも、さっきも言ったように、人々が思ったり期待したりするほど簡単なことではないんだ」

ウェストハムを待つストーク戦

ウェストハムは今週末、2位のストークをホームに迎える。

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ストークは直近のリーグ戦7試合で6勝を挙げている。ウェストハムがホームで敗れれば、プレーオフ圏との差はさらに広がる。