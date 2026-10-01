ひとつ確かなのは、ブレントフォードFCのフィタリー・ヤネルトのキャリアがとにかく特別だということだ。それを物語る事実はいくつもある。プレミアリーグで166試合に出場し、12得点を記録。直近ではチームを2度キャプテンとしてピッチに導き、イングランドでも最も信頼できる中盤のアンカーのひとりに数えられるドイツ人プロが、28歳にして代表戦もブンデスリーガの試合も一度も経験していないというだけでも、十分に奇妙だ。

ヤネルトがドイツのプロの舞台でプレーしたのはわずか54試合だけ。2017年から2020年までのVfLボーフム時代に限られる。だが今、このハンブルク生まれのMFは、代表監督ユルゲン・クロップが招集した11人の新戦力のひとりとしてドイツ代表メンバーに名を連ねており、木曜日のセルビア戦でデビューを飾る可能性がある。もっとも、ほぼちょうど10年前には、ヤネルトのDFBでのキャリアは本格的に始まる前に終わるようにも見えていた。

2016年秋、ヤネルトはドイツU-19代表の一員として、アルバニアで行われたEURO予選に参加していた。当時RBライプツィヒでチームメートだったイドリッサ・トゥーレとともに、ヤネルトは水パイプをホテルの部屋に持ち込み、吸っていたとされる。2人が練習に出ている間に、その部屋には焦げ跡ができた。実際に細部で何が起きたのかは、今なお解明されていない。

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フィタリー・ヤネルトのシーシャ騒動、RBライプツィヒでの処分は？

ただし、当然ながら処分はすぐに下された。10代だった2人は予定を切り上げて帰宅を命じられ、ライプツィヒでは激怒したラルフ・ラングニックが迎えた。ラングニックは断固たる措置を取り、ヤネルトとトゥーレをユースアカデミーと寄宿舎から追放。さらに年末までチーム練習と試合活動から完全に外した。

それに加えて罰金も科され、午前7時から午後3時までのシフトで、保育施設における数百時間の社会奉仕も命じられた。この処分内容は当時議論を呼んだ。とりわけ、2人の若手選手がこの件を強く否定していたためだ。彼らは、自分たちでシーシャを持ち込んで吸ったのではなく、18歳だったBVBの有望株フェリックス・パスラックを含む別の選手たちに部屋を使わせていただけだと主張していた。

もっとも、ヤネルトとトゥーレは規律面でまったくの白紙というわけではなかった。この2人は、練習に繰り返し遅刻したり、許可なく寄宿舎にピザを注文したりしていたとされる。あれから10年がたった今、ヤネルトはこの騒動をこう振り返っている。「結局のところ、今の僕は10歳年を取った。小さな娘もいるし、人はみんな大人になる。特に男はね。女性のほうが、くだらないことをやらかすという点では少し落ち着いている。誰だってそこから自分の教訓を得なければならないと思う。僕はそれに比較的早く気づいた。起きたことは、起きたことだ」

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フィタリー・ヤネルトはわずか60万ユーロでブレントフォードFCへ移籍

左利きのヤネルトはその後、ボーフムで2部リーグでの再出発を図ったが、この3年半の間、レギュラーからは程遠かった。だが、ブレントフォードでは状況がすぐに一変した。

イングランドの基準で見れば取るに足らない60万ユーロという金額で、ヤネルトは6年前にロンドン西部のチャンピオンシップへ移った。そこでこの守備的MFはたちまち主力へと成長し、加入1年目のシーズンにはビーズをクラブ史上初のプレミアリーグ昇格へ導く一助となった。

トップリーグでもブレントフォードは危なげなく残留を果たし、その間にヤネルトは守備的MFとして欠かせない存在になった。ほぼ毎シーズン、安定して少なくとも30試合に出場。唯一、昨季は中足骨骨折によって長期間足止めを食らった。だがヤネルトはそこから復活し、チーム内で以前から非常に高い評価を受けている。

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フィタリー・ヤネルトの強みとは？

ヤネルトはブレントフォードで、対人戦に強くフィジカルに優れたボールハンターとして機能し、守備を統率しながら、ボール保持時の安定感でビルドアップを整える存在だ。ビーズの指揮官キース・アンドリュースは彼を「接着剤」と表現し、あらゆるものをつなぎ留める選手だと称えた。ヤネルトのプレーはそれほど目立つものではないが、ひとたび起用できないとなると、彼がチームにとってどれほど価値の高い存在かが浮き彫りになる。今年初めには2030年まで契約を延長した。

「個のクオリティーは買えるが、メンタリティーと結束は買えない」と彼は語り、その口ぶりはまるでクロップのようだった。「チームとして一緒にハードワークしなければ、競争力を保つのは難しい」。自身についてはこう話している。「自分はチームにとって役立てると思っているし、自分をチームプレーヤーだと見ている。前にいる仲間たちのために汚れ仕事をするんだ」

ヤネルトは2021年、ドイツU-21代表で控え選手として欧州王者になったものの、その先の扉は何年もの間閉ざされたままだった。 2022年カタールW杯の前には、ハンジ・フリックの謎めいた55人リストに入っていたとされる。

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フィタリー・ヤネルト、セルビア戦でドイツ代表デビューへ

「ブレントフォードのような落ち着いたクラブでは、しかもドイツでそれほど注目されていないクラブでは、脚光を浴びるのは簡単じゃない。もちろん、もっと早い段階で一度は呼ばれたかったし、チャンスを期待していた」とヤネルトは語った。「ブレントフォードがチェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティではないことは、僕だって分かっている。いつしか、そのことについてインタビューで話すのも嫌になった。監督が僕を欲しければ欲しいし、そうでなければそうでない。それで誰かを恨んだりはしない。監督にはそれぞれの考えがあるからね」

今回、初めてA代表に招集されるまでにクロップの構想が必要だったことには、クロップがリヴァプールFCで長年イングランドで仕事をしてきたことも関係しているのだろうし、それは「たぶん僕にとって良いことだ」とヤネルトは期待する。「28歳の今、ここに来られて本当にうれしい。僕にとって、どこかの大きな大会に出られる最後のチャンスのひとつでもある」

クロップ体制での最初の2試合で、ヨシュア・キミッヒとフェリックス・ヌメチャのダブルボランチは 決して称賛に値する出来ではなく、DFBチームにはプレー面でも対人面でも強い本職の6番が欠けているだけに、ヤネルトがミュンヘンで最初の真価を問われるチャンスを得る可能性は十分にある。シコドラでの騒動から10年後、それは険しくも異色だったキャリアに対するふさわしい報いとなるかもしれない。

フィタリー・ヤネルト：プロキャリア成績