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カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表が、シンガポールで2試合目の親善試合に臨んだ。

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日本に2-3で敗れた試合で2得点を挙げてから3日後、ヴィニシウスがハットトリックを達成。今度の相手は開催国シンガポールだった。

レアル・マドリーのFWは9分に先制点を決め、15分に追加点、21分に3点目を挙げた。

31分には、エステヴァンのアシストからエンドリッキが得点。エンドリッキには今冬の移籍市場に向けてミランとローマが関心を寄せている。エステヴァンの42分のゴールはVARによって取り消された。

こうしてブラジルが4-0とリードして前半を終えた。

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後半51分には、エステヴァン自身が5点目を記録した。

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前回とは異なり、ローマとインテルのサイドバックであるウェズリーとカルロス・アウグストはベンチスタート。ベント、アリソン、アラン・エリアス、アンドレ、アンドレイ・サントス、アルトゥール・ジアス、クーニャ、ガブリエウ・ボンテンポ、マルロン・ゴメス、ペドロ・モリスコ、ヴィトール・レイスもベンチに入った。

アンチェロッティ監督が送り出した先発メンバーは次の通り（4-3-3）。ペッリ、ヴァンデルソン、ジョナタン・ジェズス、ガブリエウ、ドウグラス・サントス、ブルーノ・ギマランイス、ジョアン・ゴメス、ライアン、エステヴァン、エンドリッキ、ヴィニシウス。

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90分まで残り30分となったところで、ブラジルは最初の選手交代を行った。ガブリエウ、ブルーノ・ギマランイス、ジョアン・ゴメス、ヴィニシウス・ジュニオールに代わり、それぞれヴィトール・レイス、マルロン・ゴメス、ガブリエウ・ボンテンポ、アラン・エリアスが入った。

そのアラン・エリアスが65分、ライアンの6点目をアシストした。

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70分にはジョナタン・ジェズスとエステヴァンに代わり、アルトゥール・ジアスとアリソンが出場した。

74分にはスハイミのオウンゴールで0-7となった。

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最後に81分、ラヤンに代わってアンドレが入った。

ベンチには、日本戦終盤にバルセロナFWラフィーニャと同じく抗議で退場処分を受けたアンチェロッティの副官、フランチェスコ・マウリがいた。

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そのマウリは試合後の記者会見で、こう語った。「昨日、ヴィニシウスは率直に話し、所属クラブで難しい時期を過ごしていると認めた。ここには重要な選手が何人もいるが、ヴィニもその一人だ。彼の姿勢は素晴らしかった。試合前に話していた通り、相手の実力に目を向けるのではなく、自分たちの力を最大限に発揮することが大切だった」

「中盤のラヤンは大きく貢献した。ボールを持っているときも、持っていないときもだ。ボール保持時には前方への深さを生み、守備時には相手のサイドバックに対応して、ヴィニがより高い位置にとどまれるようにする。彼のパフォーマンスには非常に満足している。極めて重要な選手だ。ワールドカップでもすでにそれを示していたし、戦術理解力もあるので、これからも成長するだろう」

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「3月から6月にかけて4試合を予定している。そのうち2試合は欧州のチームが相手になる可能性がある」