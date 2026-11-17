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カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表が、シンガポールで2試合目の親善試合に臨んだ。

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日本に2-3で敗れた試合で2得点を挙げてから3日後、ヴィニシウスがハットトリックを達成。今度は開催国シンガポールを相手に決めた。

レアル・マドリーのFWは9分に先制点を挙げ、15分に2点目、21分に3点目を決めた。

31分にはエステヴァンのアシストからエンドリッキが得点。エンドリッキは次の冬の移籍市場に向け、ミランとローマが注視している。42分にはエステヴァンのゴールがVARによって取り消された。

こうしてブラジルが0-4とリードして前半を終えた。

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後半の51分には、そのエステヴァンが0-5とするゴールを決めた。

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前回とは異なり、ローマとインテルのサイドバック、ウェズレイとカルロス・アウグストはベンチスタート。ベント、アリソン、アラン・エリアス、アンドレ、アンドレイ・サントス、アルトゥール・ディアス、クーニャ、ガブリエウ・ボンテンポ、マルロン・ゴメス、ペドロ・モリスコ、ヴィトール・レイスもベンチに入った。

アンチェロッティが送り出した先発メンバーは以下のとおり（4-2-4）。ペッリ、ヴァンデルソン、ジョナタン・ジェズス、ガブリエウ、ドウグラス・サントス、ブルーノ・ギマランイス、ジョアン・ゴメス、ライアン、エステヴァン、エンドリッキ、ヴィニシウス。

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ベンチには、アンチェロッティの副監督を務めるイングランド人のポール・クレメントがいる。アンチェロッティは日本戦の終盤、バルセロナのFWラフィーニャと同じく抗議によって退場処分を受けた。

試合終了まで30分となったところで、ブラジルは最初の選手交代を行う。ガブリエウ、ブルーノ・ギマランイス、ジョアン・ゴメス、ヴィニシウス・ジュニオールに代わり、それぞれヴィトール・レイス、マルロン・ゴメス、ガブリエウ・ボンテンポ、アラン・エリアスが入った。

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65分には、そのアラン・エリアスがライアンの0-6とするゴールをアシストした。

70分にはジョナタン・ジェズスとエステヴァンに代わり、アルトゥール・ディアスとアリソンが入った。

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74分にはスハイミのオウンゴールで0-7となった。

最後に81分、アンドレがラヤンに代わって出場した。