シロ・ト・ザントが土曜夜、よりによってデ・カイプでフェイエノールトに痛手を与えた。フェイエノールトからフォルトゥナ・シッタートに期限付き移籍中のMFは86分に1-1の同点ゴールを決め、試合後、ESPNのカメラに向かって、終了間際の同点弾は自分にとって決勝ゴールに近い感覚だったと語った。

自身のゴールは勝利のように感じられるかと問われると、ト・ザントは「ええ、そう思います」と答えた。「試合全体を振り返れば、もちろん苦しい時間帯もありました。そこで86分に決められたのは、本当に素晴らしいことです」

ト・ザントにとって、デ・カイプでフェイエノールトから得点するのは初めてではない。MFは以前、ヘラクレス・アルメロの選手としてもロッテルダムでゴールを決めており、元の所属クラブを相手に挙げた自身2点目のエールディヴィジでのゴールを喜んだ。「もちろん、気分はいいです。僕はロッテルダム南部の出身ですし、デ・カイプでフェイエノールトを相手に決められたのは、本当にうれしいです」

23歳のMFは、フェイエノールト戦では普段以上の思いが湧くことを認める。「もちろん、少しばかり気合いは入ると思います。でも、僕はどの試合でも100％を出して、チームの力になりたい。今日それができたのは、もちろんうれしいです」

ト・ザントによれば、フォルトゥナが勝ち点1を得られたのは、何よりダニー・バイス監督率いるチームの守り方によるものだ。「試合全体を見れば、僕たちはチームとしてコンパクトに構えていて、相手が僕たちの守備を崩すのは簡単ではありませんでした」と説明した。

リンブルフ州のチームは、フェイエノールトに主にサイドから攻めさせ、自分たちは攻守の切り替えからチャンスをつくろうとした。「僕たちはいつも相手を外側へ誘導しようとしています。そこでほとんど、あるいはまったくチャンスをつくれなければ、僕たちから得点するのは難しい。カウンターでも脅威になれると思いますし、今日も何度かそれを示せました」

試合前には、フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督もト・ザントの成長を前向きに評価していた。ト・ザントはフォルトゥナで、ロッテルダムで求めていた出場時間を得ている。「出場時間を得て、自分を示すためにフォルトゥナに来ました。昨年はヨング・フェイエノールトでプレーしましたし、今ここでフォルトゥナと監督からエールディヴィジでのチャンスをもらえているのは、もちろんうれしいです」

特に目を引いたのは、ト・ザントの同点ゴール後の喜び方だった。フェイエノールトからの期限付き移籍選手は得点後に歓喜を爆発させ、膝で滑り込むパフォーマンスを見せた。元の所属クラブへの敬意から喜ばない選手もいるが、ト・ザントにはそうする理由がまったくない。「僕はフォルトゥナのためにプレーし、フォルトゥナのためにゴールを決めています。だから、フォルトゥナのために普通に喜びます」