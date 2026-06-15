シレッセンがインスタグラムでNECでの将来に関する重大なニュースを発表

ジャスパー・シレッセンがNECを退団すると発表した。月曜日、本人がインスタグラムで報告した。37歳のGKは契約延長を望んでいたが、クラブとの交渉は決裂。

シレッセンはインスタグラムで「本日、残念ながらNECとの契約を1年延長しないことを決断しました。私の希望は、最低2年契約を結んだ上で、その後クラブ内でゴールキーパーコーチとしての第一歩を踏み出すことでした。残念ながら、その点については合意に至りませんでした」とフォロワーに報告した。

「当初は別の期待をしていたが、振り返れば素晴らしい1年だった。クラブの皆さん、サポーター、関係者の皆さんに温かいサポートをいただき、感謝している。ありがとう！！ヨーロッパでの活躍を祈っている！！」と、ベテランGKは3位入賞で得たチャンピオンズリーグ予選出場に言及した。

昨季はゴンサロ・クレタスの控えだったが、ユーロジャックポットKNVBカップでは正守護神として活躍。決勝でAZに5－1で敗れた。

グロースベーク出身のシレッセンは、NECでキャリアをスタート。2022～2024年と昨季も同クラブでプレーした。その間、アヤックス、バルセロナ、バレンシア、ラス・パルマスでも活躍した。

フリーエージェントとなったシレッセンは、キャリアの次なる一歩を検討する。オランダ代表としては2013年のデビュー以来65試合に出場した。