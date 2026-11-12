ショーン・ステュールは昨夏、アヤックスからニューカッスル・ユナイテッドへ大型移籍を果たした。18歳のMFは今週、重要な2試合を控えるU-21オランダ代表に再び合流。『Voetbalzone』はザイストで行われた取材対応の場で、フォレンダム出身のステュールに話を聞いた。

U-21オランダ代表の定宿に、ステュールは同い年のルート・ナイスタットとともに現れた。陽気な2人がひとしきり笑い終え、インタビューが始まった。「ここに戻ってくるのはいつも楽しいです。大事な試合が2つあるので、楽しみなことがたくさんあります」

今回の代表活動期間、U-21オランダ代表はプレーオフで同年代のデンマーク代表と対戦する。来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年のU-21欧州選手権への出場権を懸け、両国が2試合で争う。

ステュールはまだジョーディー訛りを身につけていないようだ。「ニューカッスルにいても、オランダ語を話す機会はまだ十分にあります。ここの仲間や両親とはよく電話しますし、スヴェン・ボトマンももちろんオランダ人です。それでも、ずっと自分の言葉で話せるのはやっぱりいいですね」

「英語はかなりできると思っていたんですけどね……。でも今はちゃんといいレベルになっていますよ。現地のアクセントのせいで、最初は聞き取れずに何度か聞き返すこともありました。今はずっとよくなりました」とステュールは笑う。

U-21オランダ代表

来週の試合が持つ重要性にもかかわらず、ステュールはU-21オランダ代表のチーム内に緊張感をあまり感じていない。「いえ、いつもどおり落ち着いています。絶対に勝たなければならないことは、もちろん分かっています。すでにいい練習ができましたし、みんなが意欲的なのも感じます。それでも、緊張や余計なプレッシャーは感じません。何をすべきか分かっています」

ステュール自身、年代別欧州選手権への出場にはひときわ強い思いがある。「ほかの選手には年代別欧州選手権で優勝した経験がありますが、僕にとっては実現すれば初めての本大会です……。楽しみにしていることの一つですね。オランダ代表として出場することが本当に大切です。ここにいる全員がそれを望んでいます」

U-21オランダ代表では、ステュールはナイスタットと多くの時間を過ごしている。「ルートとはよく一緒に笑っています。もう数年前から知っていますし、ずっととても仲がいいんです。だから、彼と一緒にここにいられてうれしいです」

ザイストでの自由時間は、主にゲームをして過ごす。「ビリヤードや卓球、ラミキューブですね。ルートがFIFAでは僕によく勝つと言っているんですか？ あとで、彼の話とは全然違うことが分かる動画をスマートフォンで見せられますよ。本当に、彼に負けたことは一度もありません！」

IMAGO

話題を呼んだ移籍

FIFAといえば、人気ゲームモードUltimate Teamでのステュールのカードには、今年からプレミアリーグのロゴが付いている。プレミアリーグはサッカー選手にとって憧れの舞台だ。ステュールは今もニューカッスル・ユナイテッドへの移籍を喜んでいる。「うまく順応できましたし、すごく楽しく過ごしています。もちろん素晴らしいリーグですし、最高のサポーターがいる素晴らしいクラブです」

ステュールによれば、アヤックスとニューカッスル・ユナイテッドの違いは大きくない。「結局、同じサッカーですから。最大の違いはリーグそのものだと思います。フィジカル面でもスピードの面でも、こちらのほうが少し激しいですね」

「それはテレビで見ても分かると思います。あらゆることが少しずつ、より極端なんです。僕はまさにそこがいいと思っています。それが移籍を決めた理由の一つです」と、今も自らの決断を全面的に支持するステュールは語る。「100％です！」

高額な移籍金による余計なプレッシャーも感じていない。「今のサッカー界では、僕の移籍金はそれほど高いほうではないと思います。もちろん18歳に対しては大金ですが、どこを見ても、とてつもない額が支払われています」

「僕自身はそういうふうには考えていません。できる限り成長し、できる限りいいプレーをしようとしています。実のところ、移籍金を気にしたことは一度もありません」とステュールは話した。

かつてU-21オランダ代表で12試合に出場した26歳のボトマンは、イングランドでステュールを支えている。「幸い、スヴェンとはとても仲良くやれています。すごくいい人で、最初の頃、僕が分からないことがあると説明してくれました」

ニューカッスル・ユナイテッドのファンはステュールを高く評価し、もっと出場時間を与えるべきだと考えている。それでも本人は冷静だ。「サポーターに喜んでもらえるのは、いつだってうれしいです。その状態を保てるかは自分次第です」

「ニューカッスルでの試合はどれも本当に特別です。あのファンがいるならなおさらです。特にセント・ジェームズ・パークですね。あそこの雰囲気に飽きることは絶対にないと思います。本当にありがたいです」とステュールは誇らしげに語った。

オランダA代表

プレミアリーグでプレーするというステュールの夢はかなったが、目標はさらに先にある。イタリアでは、17歳のMFリッカルド・カッサーノ（コモ）が、まだ公式戦でのプロデビューを果たしていないにもかかわらず、今回の代表活動期間にA代表としての出場を期待できる立場にある。

その点でステュールには、すでにはるかに多くの経験がある。それでも焦りはない。「オランダA代表はもちろん、U-21オランダ代表にいるすべての選手の夢です。僕にとってもそうです。もちろん目標ではありますが、僕はあまり先のことまで考えるタイプではありません。そうしてもあまり意味がないと思うので」

「選手としてできる限り成長しようとしていますし、いずれはそこに到達したいです」とステュールは強調する。必要なことも分かっている。「たくさん試合に出て、もっと強くなり、経験をもう少し積むことです」

今はU-21デンマーク代表とのプレーオフに完全に集中している。意欲に満ちたステュールの目標は明確だ。「欧州選手権に行けて初めて、今回の代表活動は成功したと言えます！」

IMAGO