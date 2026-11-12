ショーン・ステュールは昨夏、アヤックスからニューカッスル・ユナイテッドへ巨額の移籍金で移籍した。18歳のミッドフィルダーは今週、重要な2試合を控えるU-21オランダ代表に再び合流。Voetbalzoneはザイストでのメディア対応の際、フォレンダム出身のステュールに話を聞いた。

U-21オランダ代表がいつも利用するホテルに、ステュールが同い年のルート・ナイスタットと一緒にやって来た。陽気な2人がひとしきり笑ったところで、インタビューが始まった。「ここに戻ってくるのはいつも楽しい。大事な試合を2つ戦うので、楽しみなことはたくさんあります」

今回の代表活動期間中、U-21オランダ代表はプレーオフでU-21デンマーク代表と対戦する。両国は、来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年のU-21欧州選手権出場権を懸け、2試合を戦う。

ステュールには、まだジョーディー訛りは身についていないようだ。「ニューカッスルにいても、オランダ語を話す機会はまだ十分にあります。ここの仲間や両親とよく電話しますし、スフェン・ボトマンももちろんオランダ人です。それでも、自分の言葉でずっと話せるのはやっぱりいいですね」

「自分は英語がとても上手だと思っていたんですが……。でも、今はかなりいいレベルになりましたよ。向こうの訛りのせいで、最初は何度か聞き返さなければならないこともありました。今はずっと良くなっています」とステュールは笑う。

U-21オランダ代表

来週の試合には大きなものが懸かっているが、ステュールはU-21オランダ代表の選手たちに緊張はあまり感じないという。「いいえ、僕たちは落ち着いています。もちろん、本当に勝たなければならないことは分かっています。すでにいい練習ができましたし、みんなの意欲も感じます。それでも、緊張や余計なプレッシャーは感じません。何をすべきか分かっています」

ステュール自身、U-21欧州選手権への出場を強く望んでいる。「ほかの選手には年代別の欧州選手権で優勝した経験がある人もいますが、僕にとっては本大会に出るのは初めてになります……。楽しみにしていることの一つです。オランダが出場することは本当に重要です。ここにいる誰もがそう望んでいます」

U-21オランダ代表では、ステュールはナイスタットと多くの時間を過ごしている。「ルートとはよく一緒に笑っています。もう何年も前から知っていて、ずっととても仲がいいんです。だから、彼とここにいられてうれしいです」

ザイストでの空き時間は、主にゲームをして過ごすという。「ビリヤードに卓球、ラミーキューブです。ルートがFIFAで僕によく勝つと言っているんですか？ 後で携帯に入っている動画を見せられますよ。彼の言うこととはまったく違うと分かるはずです。本当に、彼に負けたことは一度もありません！」

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話題を呼んだ移籍

FIFAといえば、人気ゲームモードのUltimate Teamに登場するステュールのカードには、今年からサッカー選手にとって憧れの舞台であるプレミアリーグのロゴが付いている。ステュールは今もニューカッスル・ユナイテッドへの移籍に満足している。「うまく適応できましたし、とても楽しく過ごしています。もちろん素晴らしいリーグですし、素晴らしいサポーターがいる最高のクラブです」

ステュールによれば、アヤックスとニューカッスル・ユナイテッドに大きな違いはない。「もちろん、サッカーであることに変わりはありません。一番の違いはリーグそのものだと思います。フィジカル面でもスピードの面でも、少し強度が高いですね」

「それはテレビで見ても分かると思います。あらゆることが少しずつ極端なんです。僕はそこがとてもいいと思っています。それが移籍を決めた理由の一つです」と、今も自身の選択を全面的に支持するステュールは話す。「100％です！」

ステュールは、高額の移籍金による余計なプレッシャーを感じていない。「今のサッカー界では、僕の移籍金はそれほどでもないと思います。もちろん18歳に対しては大金ですが、どこを見ても非常に大きな額が支払われています」

「僕自身は、そういう見方はしていません。できる限り成長し、できる限りいいプレーをしようとしています。実際、そのことを気にしたことは一度もありません」とステュールは語る。

かつてU-21オランダ代表で12試合に出場した26歳のボトマンは、イングランドでステュールを迎え入れた。「幸い、スフェンとはとても仲良くやっています。彼はとてもいい人で、最初の頃、僕に分からないことがあれば説明してくれました」

ニューカッスル・ユナイテッドのファンはステュールを高く評価し、もっと出場時間を得るべきだと考えている。本人は冷静だ。「サポーターが僕に満足してくれるのは、いつだってうれしいことです。それを維持できるかは僕次第です」

「ニューカッスルでの試合は、どれも本当に特別です。あのファンがいるとなおさらです。特にセント・ジェームズ・パークではそうですね。あそこの雰囲気には、きっと飽きることがないと思います。とても感謝しています」とステュールは誇らしげに語る。

オランダ代表

プレミアリーグでプレーするというステュールの夢はかなったが、目標はさらに先にある。イタリアでは、17歳のミッドフィルダー、リッカルド・カッサーノ（コモ）が、公式戦でのプロデビューをまだ果たしていないにもかかわらず、今回の代表活動期間中にオランダ代表として出場する可能性がある。

その点でステュールには、すでにはるかに多くの経験があるが、焦りはない。「オランダ代表はもちろん、U-21オランダ代表のすべての選手にとっての夢です。だから僕にとってもそうです。もちろん目標ですが、僕はあまり先のことを考えるタイプではありません。そうしてもあまり意味はないと思うので」

「選手としてできる限り成長し、最終的にはその目標を達成したいです」とステュールは強調し、自分に必要なことも分かっているという。「たくさん試合に出て、強くなり、もう少し経験を積むことです」

当面はU-21デンマーク代表とのプレーオフに全力を注ぐ。意欲に満ちたステュールの目標は明確だ。「欧州選手権に行けて初めて、今回の代表活動は成功と言えます！」

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