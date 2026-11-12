ショーン・ステュールは昨夏、アヤックスからニューカッスル・ユナイテッドへ大型移籍を果たした。18歳のMFは今週、重要な2連戦を控えるU-21オランダ代表に再び合流。『Voetbalzone』はザイストでのメディア対応の際、フォレンダム出身のステュールに話を聞いた。

U-21オランダ代表がいつも利用するホテルに、ステュールが同い年のルート・ナイスタットと一緒にやって来た。陽気な2人がひとしきり笑い終えると、インタビューが始まった。「ここに戻ってくるのはいつも楽しいです。重要な試合を2つ戦うので、楽しみなことがたくさんあります」

今回の代表活動期間、U-21オランダ代表はプレーオフで同世代のデンマーク代表と対戦する。来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年欧州選手権への出場権を懸け、両国が2試合で争う。

ステュールがまだニューカッスル特有のアクセントを身につけていないことは、すぐに分かった。「ニューカッスルにいても、オランダ語を話す機会は十分あります。ここの仲間や両親とよく電話しますし、スヴェン・ボトマンももちろんオランダ人です。それでも、自分の言葉でずっと話せるのはやっぱりいいですね」

「自分では英語がすごくできると思っていたんですけど……。でも今では、ちゃんとしたレベルになっていますよ。向こうのアクセントのせいで、最初は何度か聞き直さなければならないこともありました。今はずっと良くなりました」とステュールは笑う。

U-21オランダ代表

来週の試合が重要であるにもかかわらず、ステュールはU-21オランダ代表の選手たちに緊張をあまり感じていない。「ええ、みんな落ち着いています。もちろん、本当に勝たなければならないことは分かっています。すでに良い練習ができましたし、全員が意欲的なのを感じます。それでも、緊張や普段以上のプレッシャーは感じません。やるべきことは分かっています」

ステュール自身、年代別の欧州選手権出場に強い思いを抱いている。「ほかの選手には年代別の欧州選手権で優勝した経験がありますが、僕にとっては初めての本大会になります……。楽しみにできることですね。オランダが出場するのは本当に大事なことです。ここにいる全員が望んでいます」

U-21オランダ代表では、ステュールはナイスタットと一緒に過ごすことが多い。「ルートと僕はよく一緒に笑っています。彼とは数年前からの知り合いで、ずっととても仲が良いんです。だから、彼と一緒にここにいられてうれしいです」

ザイストでの自由時間は、主にゲームをして過ごしている。「ビリヤードに卓球、ラミーキューブです。ルートがFIFAで僕によく勝つと言っているんですか？ 後で、彼の話とはまったく違うことが分かる動画を携帯で見せられますよ。本当に、彼に負けたことは一度もありません！」

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話題を呼んだ移籍

FIFAといえば、人気ゲームモード「Ultimate Team」に登場するステュールのカードには、今年からプレミアリーグのロゴが付いている。選手にとって憧れの舞台だ。ステュールは今もニューカッスル・ユナイテッドへの移籍を喜んでいる。「うまく適応できましたし、とても楽しく過ごしています。もちろん素晴らしいリーグで、ファンも素晴らしい、最高のクラブです」

この10代のMFによると、アヤックスとニューカッスル・ユナイテッドの違いは大きくない。「もちろん、どちらもサッカーであることに変わりはありません。一番の違いはリーグ自体にあると思います。フィジカル面でもスピードの面でも、少し強度が高いですね」

「それはテレビを見ても誰にでも分かると思います。あらゆることが少しずつ、より極端なんです。僕はまさにそこが素晴らしいと思います。それが移籍を決めた理由の一つです」と、今も自身の選択にまったく迷いのないステュールは語る。「100パーセントです！」

ステュールは高額な移籍金による余計なプレッシャーを感じていない。「今のサッカー界では、僕の移籍金はそれほど高くないと思います。もちろん18歳の選手にとっては大金ですが、どこでもものすごい金額が支払われていますから」

「僕自身はそういうふうには考えていません。できる限り成長し、できる限り良いプレーをしようとしています。実際、移籍金を気にしたことは一度もありません」とステュールは話す。

かつてU-21オランダ代表で12試合に出場した26歳のボトマンは、イングランドでステュールをサポートしてくれたという。「幸い、スヴェンとはとても仲が良いです。とてもいい人で、最初の頃は僕が何か分からないことがあると説明してくれました」

ニューカッスル・ユナイテッドのファンはステュールを高く評価し、もっと出場時間を得るべきだと考えている。一方、本人は冷静だ。「サポーターが喜んでくれるのは、いつだってうれしいことです。それを続けられるかは僕次第です」

「ニューカッスルでの試合はどれも本当に特別です。あのファンがいるのですから、なおさらです。特にセント・ジェームズ・パークでは。あそこの雰囲気には絶対に飽きないと思います。本当に感謝しています」とステュールは誇らしげに語った。

オランダ代表

プレミアリーグでプレーするというステュールの夢はかなったが、目標はさらに先にある。イタリアでは、17歳のMFリッカルド・カッサーノ（コモ）が、まだ公式戦でプロデビューを果たしていないにもかかわらず、今回の代表活動期間にA代表で出場機会を得ることを期待できる。

その点、ステュールにはすでにずっと多くの経験があるが、焦ることはない。「オランダ代表は、もちろんU-21オランダ代表の選手全員の夢です。だから、僕にとってもそうです。目標ではありますが、僕はあまり遠い先を見据えるタイプではありません。そうしてもあまり意味がないと思うので」

「選手としてできる限り成長しようとしていますし、最終的にはそれを実現したいです」とステュールは強調し、必要なことも分かっているという。「たくさん試合に出て、強くなり、もう少し経験を積むことです」

当面はU-21デンマーク代表とのプレーオフに全力を注ぐ。意欲にあふれるステュールの目標は明確だ。「欧州選手権に行けて初めて、今回の代表活動は成功したと言えます！」

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