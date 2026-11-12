ショーン・ステュールは昨夏、アヤックスからニューカッスル・ユナイテッドへ大型移籍を果たした。18歳のMFは今週、重要な2試合を控えるU-21オランダ代表に再び合流している。Voetbalzoneはザイストで行われたメディア対応の場で、フォレンダム出身のステュールに話を聞いた。

U-21オランダ代表がいつも利用するホテルに、ステュールが同い年のルート・ナイスタットと一緒にやって来た。陽気な2人の笑いが収まったところで、インタビューが始まった。「ここに戻ってくるのはいつも楽しいです。重要な試合が2つあるので、楽しみなことがたくさんあります」

U-21オランダ代表は今回の代表活動期間に、プレーオフでデンマークの同年代の代表と対戦する。両国は、来夏にアルバニアとセルビアで開催される2027年のU-21欧州選手権出場権を懸けて、2試合を戦う。

ステュールがまだジョーディー訛りになっていないことは、すぐに分かった。「ニューカッスルにいても、オランダ語を話す機会はまだ十分にあります。ここの仲間や両親とよく電話しますし、スフェン・ボトマンももちろんオランダ人です。それでも、ずっと母国語で話せるのは気持ちがいいですね」

「自分は英語がとても得意だと思っていたんですが…。でも、今はかなりいいレベルになりましたよ。向こうの訛りのせいで、最初は何度も聞き返さなければならないこともありました。今はずっとよく分かります」とステュールは笑う。

U-21オランダ代表

来週の試合には大きなものが懸かっているが、ステュールはU-21オランダ代表の選手たちに緊張感はあまり感じていない。「いいえ、僕たちはいつも通り落ち着いています。絶対に勝たなければならないことは、もちろん分かっています。すでにいい練習ができましたし、みんなの意欲も感じます。それでも、緊張や余計なプレッシャーは感じません。やるべきことは分かっています」

ステュール自身は、年代別の欧州選手権に出場したいという思いがとりわけ強い。「すでに年代別の欧州選手権で優勝した仲間もいますが、僕にとっては実現すれば初めての本大会になります…。楽しみにしていることです。オランダが出場するのは本当に大事ですし、ここにいる全員がそう望んでいます」

U-21オランダ代表では、ステュールはナイスタットと一緒に過ごすことが多い。「ルートとはよく一緒に笑っています。もう何年か前から知っていて、ずっととても仲がいいんです。だから、ここで彼と一緒にいられてうれしいです」

ザイストでの自由時間は、主にゲームをして過ごしている。「ビリヤードに卓球、ラミィキューブです。ルートがFIFAで僕によく勝つと言っているんですか？ 後でスマートフォンにある動画を見せられますよ。彼の言っていることとは全然違うと分かるはずです。本当に、僕は彼に一度も負けたことがありません！」

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話題を呼んだ移籍

FIFAといえば、人気ゲームモードのUltimate Teamでは、今年からステュールのカードにプレミアリーグのロゴが付いている。選手にとって憧れの舞台だ。ステュールは今もニューカッスル・ユナイテッドへの移籍を喜んでいる。「うまく適応できましたし、とても楽しく過ごしています。素晴らしいリーグで、素晴らしいサポーターがいる最高のクラブですから」

この10代の選手によると、アヤックスとニューカッスル・ユナイテッドの違いは大きくない。「結局は同じサッカーですから。一番の違いはリーグそのものにあると思います。フィジカル面でもスピードの面でも、やはり少し強度が高いです」

「それはテレビでも誰もが見て分かると思います。あらゆることが少しずつ極端なんです。僕はそこがとても気に入っています。それが移籍を決めた理由の一つです」とステュールは語り、今も自身の選択を全面的に支持しているかと問われると、「100％です！」と答えた。

ステュールは高額な移籍金による余計なプレッシャーを感じていない。「今のサッカー界では、僕の移籍金はそれほど高くないと思います。もちろん18歳の選手に対しては大金ですが、どこを見ても、とても高い金額が支払われています」

「僕自身はそういう見方をしていません。できる限り成長して、できる限りいいプレーをしようとしています。実際、移籍金を気にしたことは一度もありません」とステュールは話す。

過去にU-21オランダ代表で12試合に出場した26歳のボトマンは、イングランドでステュールを迎え入れた。「幸い、スフェンとはとても気が合います。とてもいい人で、最初の頃は僕が分からないことがあると説明してくれました」

ニューカッスル・ユナイテッドのファンはステュールを高く評価し、もっと出場時間を与えるべきだと考えている。本人は落ち着いている。「サポーターに喜んでもらえるのは、いつだってうれしいです。それを続けていくのは僕次第です」

「ニューカッスルでの試合はどれも本当に特別です。あのファンがいれば、なおさらです。特にセント・ジェームズ・パークでは。あそこの雰囲気には、絶対に飽きないと思います。本当に感謝しています」とステュールは誇らしげに語った。

オランダ代表

プレミアリーグでプレーするというステュールの夢はかなったが、その目標はさらに先にある。イタリアでは、17歳のMFリッカルド・カッサーノ（コモ）が、まだプロ公式戦デビューを果たしていないにもかかわらず、今回の代表活動期間にA代表として出場機会を得ることを期待できる。

その点でステュールには、すでにはるかに多くの経験がある。それでも、焦りはない。「オランダ代表はU-21代表の選手なら誰もが抱く夢ですし、当然、僕にとってもそうです。もちろん目標ですが、僕はあまり先のことまで考えるタイプではありません。そうしてもあまり意味がないと思うので」

「選手としてできる限り成長しようとしていますし、いずれはその目標を達成したいです」とステュールは強調する。必要なことも分かっている。「たくさん試合に出て、強くなり、もう少し経験を積むことです」

当面はU-21デンマーク代表とのプレーオフに全力を注ぐ。意欲に満ちたステュールの目標は明確だ。「欧州選手権への出場を決めて初めて、今回の代表活動期間は成功したと言えます！」

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