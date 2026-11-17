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ショーン・ステュールがU-21オランダ代表を厳しく批判した。ミッドフィールダーの同選手によれば、ミハエル・ライツィハー監督率いるチームは、U-21デンマーク代表に2-3で敗れたプレーオフで危険な戦いをしたという。

アルメレで行われた試合で、U-21オランダ代表は0-2、さらに1-3とリードを許し、たびたび落ち着きを欠いた。それでも、トム・ファン・ベルヘンとデヴィン・ハーンのゴールにより、欧州選手権の出場権を手にした。

試合後、ステュールはESPNで「立ち上がりは信じられないほど悪かった。3-0でリードしていると分かっていると、プレーの仕方はまったく違ってくる。簡単だと思うかもしれないけど、実際は難しいんだ」と嘆いた。

ステュールは試合中、欧州選手権出場を逃す最悪の展開を恐れていたという。「こんなことでネット上に出たくない。特にホームで戦っているからね。そんなことになれば、僕たちのイメージにとって良くない」

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キャプテンのギヴァイロ・リードも不満を示した。「競り合いに勝てなかった。デンマークのほうがはるかに闘志があり、鋭かった。あってはならないことだ。すべてが懸かった試合なのだから」

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一方、リードはU-21オランダ代表が立て直し、欧州選手権出場を決めたことに安堵している。「もちろんほっとしている。ものすごく際どい展開にしてしまったけど、出場権はつかんだ。大きな家族のように戦えたと思うから、そこはうれしい」

欧州選手権は2027年6月16日から7月3日まで、アルバニアとセルビアで開催される。

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来夏の本大会の組み合わせ抽選会は11月29日に行われる。会場はベオグラードだ。