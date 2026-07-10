ショーン・ステュールはニューカッスル・ユナイテッドで失敗する運命にある。

ウィム・キーフトは『テレグラーフ』紙のコラムで、ショーン・ステールがニューカッスル・ユナイテッドで成功するとは思えないと語った。18歳のステールは木曜日、プレミアリーグへ移籍した。

プルメレン出身のステールは2700万ユーロで移籍。キフトは「アヤックスは満足すべきだ。まだ証明すべきものが多い若手にこの金額は、収入が多いニューカッスルにとっては小銭だ」と語る。

キフト氏は、この若手MFの移籍を依然として批判する。「全員が喜んでいるが、ここでは多くのものが台無しにされている。特にショーン・ステールだ。彼は才能があるが、それだけだ。目立ったのはせいぜい3回、決定的な役割を果たしたのは2回程度だろう。アヤックスやエールディヴィジでは、まだ証明すべきことが山ほどある。」

報道によると、ステールはアムステルダムのトップチームでより多くの出場時間を求めていたという。キエフトはこの点についても厳しい見解を示す。「そんな要求は許されない。昔も今も同じだ」と断言。かつては要求すれば移籍かユース降格が当たり前だったと語る。

さらにキーフトは、ステウールの取り巻きにも「厚かましい」と批判する。彼らは選手とともに他クラブで利益を得ることを承知しており、クラブ側は才能ある選手が無料で去る前に金銭的補償を得るために売却せざるを得ないという。

彼はステールにほとんど期待していない。「ニューカッスルではボールを扱う技術だけでは通用しない。フィジカル、スピード、1対1の強さが求められるが、ステールはアヤックス時代からその面で苦戦していた」と指摘する。

「10代の少年がニューカッスルで何ができるというのか。彼はメッシでもロナウドでもムバッペでもない」と疑問を投げかける。最後にキーフトは「アヤックスで2〜3年プレーし、成長してから移籍していれば、大きな成功を収められたはずだ」と助言した。