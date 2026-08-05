ニューカッスル・ユナイテッドは水曜日、エディー・ハウの後任としてマティアス・ヤイスレを迎えたと発表した。38歳の指揮官はサウジアラビアのアル・アハリから加入し、セント・ジェームズ・パークで4年契約にサインした。

ハウはこの夏、約5年にわたって率いたニューカッスルを離れることを決断した。イングランド人指揮官はマグパイズを大きな成功へ導き、複数回のチャンピオンズリーグ出場権獲得に加え、2025年にはリーグカップ制覇も果たした。これはクラブにとって1955年以来初のタイトルだった。

主力選手のサンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパー）とアンソニー・ゴードン（FCバルセロナ）の退団後、英メディアは、彼らの売却を決めたクラブ首脳陣の判断にハウが不満を抱いていたと報じていた。

その後、ハウは自らの結論を出して退任し、今後はアル・アハリで大きな成功を収めたヤイスレが後を継ぐ。ヤイスレは同クラブを2025年と2026年の両年にAFCチャンピオンズリーグ優勝へ導いた。

ニューカッスルはアル・アハリが求めていた移籍金、換算で1100万ユーロを支払っており、ヤイスレは月曜日、メスタージャでバレンシアと行う親善試合で初めて（非公式戦の）指揮を執る。ドイツ人指揮官は、オランダ人のショーン・ステウルとスフェン・ボトマンを指導することになる。

「ニューカッスル・ユナイテッドのようなクラブから声がかかれば、当然注目するものだ」とヤイスレはクラブ公式チャンネルで語った。「クラブの野心、将来に向けたビジョン、そして待ち受けるチャンスが、ここを信じられないほど魅力的な場所にしていた」

「私はこの数年間、クラブの発展を注意深く追ってきたし、成し遂げられてきた進歩は誰の目にも明らかだ。未来が本当に楽しみだ。このプロジェクトと野心、そしてクラブが進む方向を、私は完全に、何の迷いもなく信じている」

「明確なビジョン、力強いリーダーシップ、そして築き上げていくための卓越した土台がある」とヤイスレは述べた。サウジアラビアへ渡る前にはレッドブル・ザルツブルクでも指揮を執り、同クラブを2022年と2023年の両年にオーストリア1部優勝へ導いていた。