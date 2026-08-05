ニューカッスル・ユナイテッドは水曜日、エディ・ハウの後任としてマティアス・ヤイスレを正式発表した。38歳の指揮官はサウジアラビアのアル・アハリから加入し、セント・ジェームズ・パークで4年契約を結んだ。

ハウはこの夏、約5年にわたって率いたニューカッスルを離れることを決断した。イングランド人指揮官はマグパイズを大きな成功へ導き、複数回のチャンピオンズリーグ出場権獲得に加え、2025年にはリーグカップ制覇も成し遂げた。これはクラブにとって1955年以来のタイトルだった。

主力選手サンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパー）とアンソニー・ゴードン（FCバルセロナ）の退団後、イギリスメディアは、ハウがクラブ上層部による売却決定に不満を抱いていたと報じていた。

その後、ハウは自ら去就に結論を出し、現在はアル・アハリで大きな成功を収めたヤイスレが後任に就く。ヤイスレは同クラブを2025年と2026年の両年にAFCチャンピオンズリーグ制覇へ導いた。

ニューカッスルはアル・アハリが求めた移籍金、換算で1100万ユーロを支払っており、ヤイスレは月曜日、メスタージャで行われるバレンシアとの親善試合で初めて（非公式戦の）指揮を執ることになる。このドイツ人指揮官は、オランダ人のショーン・ステュールとスベン・ボトマンを率いることになる。

「ニューカッスル・ユナイテッドのようなクラブから話が来れば、当然注目するものだ」とヤイスレはクラブ公式チャンネルで語った。「クラブの野心、将来に向けたビジョン、そしてこれから待ち受けるチャンスが、ここを信じられないほど魅力的な場所にしていた」

「ここ数年のクラブの発展はずっと注意深く見てきたし、成し遂げられてきた進歩は誰の目にも明らかだ。未来が本当に楽しみだ。このプロジェクト、その野心、そしてクラブが進む方向性を、私は完全に、何の留保もなく信じている」

「明確なビジョンがあり、力強いリーダーシップがあり、さらに築き上げていくための並外れた基盤がある」とヤイスレは述べた。サウジアラビアへ渡る前にはレッドブル・ザルツブルクで指揮を執り、同クラブを2022年と2023年の両年にオーストリア・ブンデスリーガ優勝へ導いていた。