金曜日の「AD Voetbalpodcast」で、ショールト・モッソウはウォウト・ヴェグホルストのプレーを批判した。同ジャーナリストは、アヤックスのストライカーがW杯候補に挙げられていることを不思議に感じている。

33歳のヴェグホルストは、ロナルド・クーマン監督率いるW杯代表で「代打」としての選出が既定路線だ。モッソウはNACブレダ戦（2-0で勝利）のヴェグホルストを再チェックしたが、まったく感心していない。

モッソウは、来夏のW杯にウェグホルストが選ばれることを望む一方で、その技術には疑問を抱いている。

「今シーズンのウェグホルトを見れば……代表でそんなことが許されるか？ 冗談じゃない。クーマン監督は選手に忠実で、ウェグホルトがピンチヒッターとして帯同するのは分かる。彼は練習の原動力だ。だが……」

「だが、ワールドカップに帯同するオランダ代表のストライカーには、もう少し質の高さを期待してもいいはずだ」とモッソウは疑問を投げかける。

NAC戦では2人のMFに完全に抑えられ、「17位の相手にほとんど良いプレーがなかった。これは今シーズンずっとだ」と指摘する。

オランダ代表にはより適した代役がいるとモッソウは主張する。 攻撃的なヘディングなら、ヴィルジル・ファン・ダイクの方がウォウト・ウェグホルストより優れている。最終局面で高さが必要なら、ファン・ダイクはウェグホルストの10倍役立つ。センターバックは足りているので、守備要員はいつでも見つけられる。正直、試合終盤のあの役割には向いていない」