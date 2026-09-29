チュニジアのサッカー実況者イッサム・シュワリは、チュニジア代表がボツワナと2-2で引き分けた後、怒りを爆発させた。試合はラデスのハマディ・アグレビ・スタジアムで行われ、2027年アフリカ・ネイションズカップ予選の第2節にあたる。

チュニジア代表は勝ち点2で第8組の首位を暫定的に維持しており、リビア対ウガンダの試合が明日火曜日に行われる予定だ。

これはチュニジア代表にとってウガンダ戦（1-1）に続く2度目の引き分けであり、新監督モイン・シャアバニのもとでの初勝利を引き続き模索することとなった。

シュワリは、beIN SPORTSでの試合解説の終盤、悔しさをにじませてこう語った。「この選手たちを、メフディ・ナフティやナビル・タイデル、アデル・シャドリ、ショウキ・ベン・サアダのような選手たちと比べることはできない。チュニジアサッカーの歴史をもてあそぶのはやめてくれ」

コーラ・フォーラム





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さらにこう付け加えた。「私は専門家ではないが、これだけの失敗の後では、たとえ今日勝っていたとしても、チームの大半を放出し、別の名前の選手を選ぶべきだ。そして辛抱して犠牲を払うのだ。結局のところ、答えはその見出しの時点で明らかで、事態は好転しないだろう」。そして現状を「軽い酸素の投与のようなもので、その後に大きな呼吸困難が訪れる」ものになぞらえ、こう強調した。「対症療法ではなく、抜本的な解決が必要だ」

さらに、一部の選手が代表に加わる動機を批判してこう続けた。「今や代表に加わる選手の大半は、経歴に国際試合出場選手という肩書きを加え、プロとしての機会を高めることだけを求めている」

シュワリは、代表のレベルがどんな選手にも加入の門戸を開いていると見なし、こう述べた。「この精神性とこの低調なパフォーマンスを前にすれば、どんなチュニジア人でも自分もチュニジア代表に加われると感じるだろう」。とりわけボツワナが世界ランク150位であることを踏まえてのことだ。

試合終了の笛が鳴った後も、シュワリは批判を続けてこう語った。「ラデスの一戦は大きな失望のうちに終わった。誓って言うが、たとえもう1時間与えられても、我々は得点できないだろう。勝ち点2にとどまり、チュニジア代表はアフリカサッカーにおける自由落下を続けており、アフリカ・ネイションズカップ出場はこれまで以上に危うくなった」

そして最後にこう締めくくった。「最後に言っておくが、大きな失望だ。しかし、これが力量の限界だ。とはいえ改革が必要だ」。そして、この路線を続けても効果はないだろうと強調した。

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