共有 GOALをGoogleでフォロー

アフリカサッカー連盟（CAF）は、2026年アフリカ年間表彰の最終候補者リストを発表した。3つの部門で争いの輪が絞り込まれ、最終段階にはエジプトとモロッコの選手が、大陸を代表するスター数名とともに名を連ねた。

広告

最優秀GK部門では、アル・アハリのGKムスタファ・ショベールとザマレクのGKエルマハディ・ソリマンのエジプト人2選手が、一次候補に入っていたにもかかわらず最終候補から外れた。一方、リストの筆頭にはアル・ヒラルのGKヤシン・ボノが名を連ねている。

その一方で、マンチェスター・シティに所属するモロッコ代表アユブ・ブアディは、最優秀若手選手部門の最終候補入りを果たした。また、アル・リヤドのマフムード・ハッサン・トレゼゲは、アフリカ域内最優秀選手部門でエジプト勢の存在感を保ち、ASFARのムハンマド・ラビー・ハリマンと争うことになる。

ムスタファ・ショベールが落選、ボノが最優秀GK候補の筆頭に

2026年アフリカ最優秀GK部門の最終候補には、エジプト人選手の名前がなかった 。大陸屈指のGKが顔をそろえた一次候補に入っていたアル・アハリのGKムスタファ・ショベールとエルマハディ・ソリマンが、争いから脱落したためだ。

広告 広告

最終候補は3人に絞られた。サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するモロッコ代表ヤシン・ボノ、アル・アハリ・ジェッダに所属するセネガル代表エドゥアール・メンディ、そしてカーボベルデ代表GKヴォジーニャである。

Related Topics

アユブ・ブアディが最優秀若手選手の最終候補に

2026年アフリカ最優秀若手選手部門では、モロッコがアユブ・ブアディを通じて存在感を示した。ブアディは最終候補入りを果たし、大陸の栄誉を争う3選手の1人となった。

広告

リストにはブアディのほか、レアル・マドリーに所属するコートジボワール代表ヤン・ディオマンデと、パリ・サンジェルマンに所属するセネガル代表イブライム・ムバイェが名を連ねた。推薦の最終段階で各選手が席を確保し、最終選考は異なるサッカー文化で育った3人の逸材による争いとなった。

ブアディの候補入りは、モロッコサッカーに個人賞を争う新たなチャンスをもたらすものだ。とりわけこの若手選手への注目は高まっており、ディオマンデ、ムバイェと受賞を争う機会を手にすることになる。

広告

トレゼゲ、ハリマト、モコエナがアフリカ域内最優秀選手を争う

アフリカ域内最優秀選手部門では、マフムード・ハッサン・トレゼゲが最終候補に名を連ねた。一次候補の段階を突破して最終選考にたどり着き、表彰レースにおけるエジプト勢の存在を守った形だ。

広告

エジプトサッカーのスターは、ASFARの元選手で現在はカタールのアル・シャマルに所属するモロッコ代表ムハンマド・ラビー・ハリマト、マメロディ・サンダウンズに所属する南アフリカ代表テボホ・モコエナと、アフリカ域内で輝きを放った選手に贈られる同賞を争う。

トレゼゲとハリマトの最終候補入りにより、この部門ではアラブ勢の存在感が際立つ。一方のモコエナも受賞を狙っており、賞の行方はエジプト、モロッコ、南アフリカの3人に委ねられることになった。