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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、ドイツに0-5で敗れたことに強いショックと失望を表した。すでに準々決勝進出を決めていたものの、選手たちの姿勢を厳しく批判し、即座に立て直すよう求めた。

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ベルリンで大敗

オランダは、UEFAネーションズリーグのグループA2最終戦で、オリンピアシュタディオンを舞台にドイツに0-5で敗れた。キックオフ前にすでに準々決勝進出を決めていたが、この大敗はシャビ・エルナンデス監督の就任後初黒星となり、宿敵ドイツに次ぐ2位へと順位を落とした。

前半は接戦だったものの、後半に入るとチームは崩壊。デリー・シェルハント、フロリアン・ヴィルツ、ニコ・シュロッターベック、ブラヤン・グルダのゴールによってオランダの守備は打ち破られた。

シャビ監督、ショックと強い失望を表明

試合後、目に見えて怒りをあらわにしたシャビ監督は、チームのパフォーマンスを容赦なく評価し、この結果はまったく受け入れられないと断じた。

「ショックを受けている。どうしてこんなことが起きたのか理解できないし、とても失望している」とシャビ監督は記者団に語った。

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スペイン出身の同監督は厳しい言葉を並べ、ベルリンでの敗戦を「恥ずべきこと」と呼んだ。「選手たちには、考え方を変える必要があると伝えた。今日は自分たちの価値観に忠実でいられず、ドイツについていけなかった。これを受け入れることはできない。今日を機に、多くのことを変える必要がある。闘志のある選手が必要だ」

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前の試合から一転

シャビ監督は、わずか数日前にギリシャを7-0で下した試合と、ドイツ戦で見せたチーム全体の不出来との際立った違いを指摘した。

「とても失望している。それが残念なのは、今日までは選手たちをとても誇りに思っていたからだ。特に先週金曜日のギリシャ戦では、良いところをたくさん見せていた」とシャビ監督は振り返った。

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「良いものを築き上げていたのに、今日は正反対だった。何が起きたのか理解しようとしている。この経験から多くを学ぶだろう」

準々決勝に向けた立て直し

グループステージを終えたオランダは、3月のUEFAネーションズリーグ準々決勝に進む。しかし、早急に答えを出さなければならない課題を抱えている。

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シャビ監督は、決勝トーナメントで欧州の強豪と渡り合うには、大幅な立て直しが必要だと明言した。オランダは今後数カ月をかけ、同監督の就任当初に見せていた守備の堅さと強度を取り戻さなければならない。