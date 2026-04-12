シューバー：今はイマーム・アシュールが主役だ。マンシーの時と同じ展開が繰り返されている。

メディア関係者のアハメド・ショベール氏（元アル・アハリGK）は、土曜日のエジプト・プレミアリーグ優勝決定グループ戦でスモウハに2-1の劇的勝利を収めたにもかかわらず、アル・アハリのサポーターがチームのパフォーマンスに満足していないと指摘した。

ラジオ番組「オン・スポーツ」では、パフォーマンスへの批判には同意するとしながらも、特定の選手、特にイマーム・アシュールへの集中的な攻撃には賛同できないと語った。

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シュベールは続けた。「今はイマム・アシュールへの批判が集中している。彼がベストな状態ではないことは100％同意する。だが、昨日ベストな状態だった選手は誰だったのか？ほとんどの選手はそうではなかった。 良い状態の選手は一人もいなかった。昨日の試合で最高でも10点中5点くらいだ」

特定の選手を標的にするのは公平ではない。イマームはベストな状態ではなく、遠征拒否で罰金と出場停止を受けた。その後チームに復帰し活躍したが、こうした攻撃は誰にもプラスにならない。指導方法は見直すべきだ」と続けた。

ナセル・マンシーも同じだった。私は「ザマルクが彼を見捨てるのは誤りだ」と言った。彼は得点感覚があり、今はクラブに欠かせない存在で、ファンに「伝説」と呼ばれている。 評価は1試合ではなく、シーズンや10試合といった期間全体で見るべきだ」と結んだ。