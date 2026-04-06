シュベール、怒りを露わに：「エジプトリーグは2つのばかげた現象に悩まされている」

メディア関係者のアフメド・シュービール氏は、本日月曜日、エジプト・プレミアリーグでは今シーズン、2つのばかげた現象が見られると述べた。

シュビール氏は自身のラジオ番組で次のように語った。「エジプトリーグには2つのばかげた現象がある。1つ目は、監督の半数が出場停止処分によりスタンドで観戦していることだ」

さらに、「試合を見るたびに、2人の監督が観客席にいるのを見かける。別の試合では、1人が観客席、もう1人がベンチにいる。そして次の試合ではその逆になる」と続けた。

さらに、「監督の退場処分があまりにも多くなっている。今日、監督はチームや選手たちの模範となる存在だ。もし監督自身がこれほど抗議を繰り返して、危機や問題を引き起こしているなら、選手たちはどうするだろうか？」と続けた。

なお、アル・マスリーのナビル・アル・クーキー監督は、退場処分による出場停止の罰則により、昨日、ザマルクが1対4で勝利した試合の間、観客席で観戦していた。

さらに彼はこう付け加えた。「2つ目の現象は、人生で目にする中で最も馬鹿げた現象であり、エジプトのスタジアム以外では見たことがない。 他のどのスタジアムでも、そんな光景は全く見かけない。PKが与えられると、そのPKを蹴るチームの選手がPKスポットに座り込むのだ。それは幸運を祈るためではなく、相手チームの選手が正確にシュートを打てないように、ボールの下に穴を掘るためなのだ」。

彼は続けた。「ペナルティキックを蹴る際はボールを同じ地点に置くべきであることは周知の事実だが、そのせいで多くのボールがゴールを外れ、時にはスタンドにまで飛んでいくのを目にする。特にスタジアムのコンディションが元々良くない状況下では、事態はさらに悪化する。」

シュバーは話題をアル・アハリのフォワード陣に移し、エジプト国内外でその名を強く印象づけ始めている若き才能が数多く台頭している現状において、その不満は理にかなっていないと強調した。

また、チームにはチームに貢献できる有望な選手たちがいると指摘し、特に最近一部の若手選手が活躍していることを踏まえると、そうした不満は疑問視されるべきだと述べた。

また、若手FWハムザ・アブドゥルカリームがバルセロナへ移籍したことに触れ、ビラル・アッティアもスペインでのプロ挑戦が目前に迫っていることを示唆した。

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