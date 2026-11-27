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シュトゥットガルトのFWエルメディン・デミロヴィッチが、セリエAの強豪ユヴェントスとACミランへの移籍報道について語った。ボスニア代表FWは今季、ブンデスリーガと欧州の舞台で得点を重ね、イタリアの強豪の補強候補に浮上している。

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イタリアを敗退させた男がセリエA勢の補強候補に

デミロヴィッチは今季、欧州でも屈指の得点力を誇るストライカーとしての地位を確立し、欧州のビッグクラブとの移籍話が浮上している。シュトゥットガルトのFWは公式戦17試合で既に9得点を記録。特にチャンピオンズリーグでの4得点が、イタリアのスカウトの目を引いている。

28歳のデミロヴィッチはフィジカルの強さと決定力を備え、攻撃陣の強化を目指すクラブの有力候補となっている。ユヴェントスとACミランはともに、補強を検討する中で動向を注視していると報じられる。デミロヴィッチはイタリアのファンにとってもなじみのない存在ではない。今年行われたワールドカップのプレーオフではボスニア代表の中心選手として活躍し、同代表はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表を敗退させた。

セリエAの強豪からの関心を光栄に思う

デミロヴィッチは、セリエAの強豪への移籍をめぐる報道が増えていることに言及し、イタリアを代表する2クラブからの関心を光栄に思うと認めた。イタリアのメディアがトリノかミラノへの移籍の可能性を盛んに報じる中、両クラブの名声を認めつつも、落ち着いた姿勢を崩さず、現在のシーズンに集中している。

デミロヴィッチはユヴェントスとACミランとの関連を報じられたことへの感謝を示す一方、今はドイツでのプレーに専念していると強調した。「イタリアの新聞が、ユヴェントスとACミランが僕に関心を持っていると書いていることをどう思うかって？」と、『トゥットスポルト』が伝えた。「どちらも非常に大きなクラブだ。メディアで自分の名前が両クラブと結び付けられるのは光栄だけど、今はシュトゥットガルトに集中している」

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ユヴェントス、攻撃陣の選手層強化を模索

デミロヴィッチは注目すべき候補だが、攻撃陣に複雑な事情を抱えるユヴェントスにとって、1月の移籍市場を前にした現時点での最優先候補ではない。スポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントリは、国内外の選手を含む補強候補を検討している。

アレクサンダー・セルロートは引き続きユヴェントス首脳陣が長期的に関心を寄せる選手だが、最近の負傷により、直近の獲得計画は複雑になった。セルロートは右脚に筋肉の問題を抱え、1カ月以上離脱する可能性がある。これを受け、ユヴェントスはデミロヴィッチやアタランタのジャンルカ・スカマッカなど、ほかの候補への関心を強めるかもしれない。ただし、スカマッカについては最近「売却対象ではない」と伝えられている。

シュトゥットガルト、フランクフルト戦での立て直しへ

自身を取り巻く移籍報道はさておき、デミロヴィッチとシュトゥットガルトは勝利を取り戻したいところだ。ブンデスリーガでシャルケと引き分けた後、チャンピオンズリーグではインテルに敗れるという、もどかしい試合が続いている。今週末にはアイントラハト・フランクフルトをホームに迎え、国内での戦いを立て直して順位を上げるチャンスがある。相手は現在、順位で1つ上、勝ち点で2上回っており、勝てば追い抜くことができる。