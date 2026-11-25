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次の移籍市場が近づくと、シュトゥットガルトではまたも主力の退団説が相次いでいる。クラブは収入を得なければならない。なぜ資金が必要で、なぜ事実上の板挟みに陥っているのか。

降格候補から欧州カップ戦の常連へ。存続への不安を抱えるクラブからカップ戦王者へ。際立った顔ぶれのないチームから、ドイツ代表選手を含む代表選手がそろうチームへ。近年のシュトゥットガルトの躍進は、ブンデスリーガの近年を振り返っても、間違いなく最も注目すべき変化の一つだ。

それでも監査役会は何年も前から熱狂に歯止めをかけ、常に財務状況に目を光らせてきた。もちろん、少なくともドイツでは、どのクラブにとっても経済面は極めて重要だ。ただシュトゥットガルトでは、上層部が求める移籍収入を得るため、主力の退団が取り沙汰されることが、もはや恒例に近い。昨夏もそうだったし、冬の移籍市場が開く前の今もそうだ。その状況は ウリ・ヘーネスも見逃していない 。

ジェイミー・レヴェリング、ビラル・エル・ハヌス、そして もはや絶対的な存在ではないとされるアンジェロ・シュティラー が売却候補に挙がる。ラモン・ヘンドリクスや ユルゲン・クロップのお気に入り、フィン・イェルチュ にも関心が寄せられている。名前の挙がった選手の誰かが実際に去る、あるいは去らざるを得なくなれば、戦力面では相当な痛手だ。そもそもシュトゥットガルトがなぜ、これほど大きな戦力の損失を受け入れるのかという疑問も生じる。

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というのも、シュトゥットガルトは1年余り前にニック・ヴォルテマーデの移籍で巨額の収入を得たばかりだ。それでも再びDFBポカール決勝に進み、収益性の高いチャンピオンズリーグの出場権も獲得した。あの大金が消えてなくなったはずはない。だが、話はそう単純ではない。

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独自の一大拠点へ、シュトゥットガルトの壮大な計画

お金を使う前に何度も慎重に考えるという、シュヴァーベン地方にまつわるイメージも当てはまらない。監査役会が求める数千万ユーロ台半ばの移籍収入は、複数の課題に充てられる。

まずシュトゥットガルトは、2025年度に堅調な財務実績を残したにもかかわらず、インフラ事業に充てる資金を必要としている。収入は2024年より8000万ユーロ以上増え、利益も約700万ユーロ増加した。すでに8月には、メルセデス通りのクラブ事務所を全面改修し、場合によっては完全に建て替える計画が明らかになっていた。さらにアレクサンダー・ヴェールレ最高経営責任者は会員総会で、カール・ベンツ・センターを購入したい意向を表明した。建物はMHPアレーナとポルシェ・アレーナの間に位置する。この施設には2万平方メートルの利用可能なスペースがあり、現在シュトゥットガルトはマーケティング部門、ファンショップ、ユースアカデミーなどのために区画を借りている。クラブ博物館の設置も計画中だ。

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『ビルト』紙によれば、カール・ベンツ・センターの購入だけで5000万ユーロを要する。銀行融資で賄い、将来的には賃料の支払いがなくなることで費用を回収する計画だ。これに伴い、1980年代に建てられたクラブ事務所の改修も2029年から始まる可能性がある。

融資といえば、EURO2024に向けて行われたMHPアレーナの改修費も、まだ返済が終わっていない。最終的な費用は1億3000万～1億4000万ユーロに達し、借入金の返済は2034年まで続く。

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自立を目指し、バート・カンシュタットに独自の一大拠点を築こうという構想は、シュトゥットガルトの大きな野心を物語る。先の会員総会では、ヴェールレが演説の最後に冗談まで口にした。「いつか、このネッカーパルクにもっと大きなスタジアムを造れるかもしれません」

Getty Images

シュトゥットガルトに難題！相次ぐ主力流出の恐れ

もう一つは、決して軽視できない夏の移籍収支の赤字を埋めることだ。報道によれば、ここまで結果を出せていない新加入のジェナン・ペイチノヴィッチとレオ・ザウアー、さらにレンタル加入していたエル・ハヌスの完全移籍に計5500万ユーロを投じた。一方、帳簿上の移籍収入は約3800万ユーロだった。ただし、その相当額がシュトゥットガルトの口座に入らなかったことも忘れてはならない。

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3800万ユーロに含まれるチェマ・アンドレスの移籍金約2200万～2300万ユーロのうち、レアル・マドリーが売却益の分配条項によって多額を受け取った。正確な額は明らかにされておらず、報道によって大きな開きがある。半分の1100万ユーロとするものもあれば、700万ユーロとするものもある。 さらに、この退団には現在、クラブ内部でも疑問の声が上がっているという 。移籍市場が閉まる直前という遅い時期だったため、代役を獲得できなかったからだ。

一方で、 エル・ハヌス、シュティラー、レヴェリング は夏、それぞれ約4000万ユーロをもたらし、投資額を一挙に埋められたはずの好条件のオファーを断っている。

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加えて、競技面での躍進に伴って人件費の予算も増加した。『キッカー』によれば、3年間で1億500万ユーロから1億6300万ユーロに膨らんだ。高額な新戦力の獲得や主力との契約延長によって、給与負担は大幅に増している。主将のデニズ・ウンダブは 年俸550万ユーロにボーナスと契約金が加わり、クラブ史上最高給の選手となった 。

遅くとも来季に向けては、次に誰の給与を引き上げるべきかという問題も浮上する。 というのも、その1年後にはチームの大幅な刷新を迫られる恐れがある 。実に15人もの契約が満了する。その中にはマクシミリアン・ミッテルシュテット、ジェフ・シャボー、クリス・フューリヒ、ヨシャ・ヴァグノマン、そしてシュティラー、デミロヴィッチ、ヘンドリクスといった現在の主力が含まれる。 若手ヤニック・シュパルト の契約も終わる。つまり夏までに、大部分の選手について方針を固めなければならない。夏は彼らの移籍金を得る最後の機会となる。そうしなければ、移籍金なしでの退団が相次ぎかねない。ファビアン・ヴォールゲムートとクリスティアン・ゲントナーを中心とする強化部門にとって、まさに途方もない難題だ。

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例えばヘンドリクスとは、しばらく前から交渉を続けている 。しかし25歳の同選手は大幅な昇給に加え、契約解除条項も求めているという。一方、監査役会の大半は今後、そうした条項を認めたくないと考えているようだ。近年の経験が苦いものだったからだ。この条項によって、ヴァルデマール・アントンは2250万ユーロ、セルー・ギラシーは1850万ユーロという比較的安い移籍金でドルトムントへ移った。伊藤洋輝も2350万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに加入した。現在のチームで同様の退団を可能にする条項を持つのは、シュティラー（3700万ユーロ）とエル・ハヌス（7500万ユーロ）の2人だけだ。『シュポルト・ビルト』によれば、フューリヒの条項は先ごろ失効した。

セバスティアン・ヘーネスとの緊張も？シュトゥットガルトを悩ます難題

今冬であれば、シュトゥットガルトは売却候補にさらに高い額を要求できるかもしれない。シーズン途中に主力を手放すほど痛手の大きい移籍なら、交渉上の立場も一段と強まるはずだ。一方で、レギュラーを失えばセバスティアン・ヘーネス監督の不満を招く。指揮官は当然ながら、主力を誰一人手放したくない。

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ヴォルテマーデの退団後にも、ヘーネス監督は明らかに憤りながら公の場で編成方針を批判し、すぐに補強を求めることをためらわなかった 。「もちろん、財政上の事情はある」と語り、「緊張関係」が生じるのも「普通のこと」だと認めた。「だが、競技面で責任を負うのは監督だ」。その考えが今も変わっていないのは当然だ。火種は残る。しかも前述の理由から、シーズン終了後には移籍収支をめぐる問題がまた繰り返される。

競技面の目標も危うくなり、それがさらなる影響をもたらす。チャンピオンズリーグで勝ち進めば1000万～2000万ユーロの収入につながる。現時点で4試合を終えて勝ち点7を獲得しており、勝ち進むことは十分に現実的だ。しかし、リーグフェーズの残り2試合はクラブ・ブルッヘとPSVアイントホーフェンとの対戦で、決定的な試合となる可能性がある。その2試合が行われるのは年明け、移籍市場がすでに開いてからだ。

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さらに、新年に再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば、今後行われる、あるいは現在進行中のヘンドリクスらとの契約交渉でも立場が強まる。ただ、波のあるシーズン序盤を経て、その出場権を得られるかは決して確実ではない。もっとも、10試合を終えた段階で予想を立てるには、まだ少し早い。

こうしてシュトゥットガルトは、事実上の板挟みに陥っている。戦力の維持と財政の両立は、経営陣にとって解決がほぼ不可能に思える問題となりつつある。そのうえ、ヘーネス監督との緊張も避けられそうにない。なお、同監督の契約も2028年に満了する。

Getty Images

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シュトゥットガルトに大量退団の恐れ、契約満了を控える選手たち