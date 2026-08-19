ビルトの報道によると、ミロシェビッチのSCブラガ移籍は成立間近となっている。報道では、FWのメディカルチェックはすでに日程が組まれており、ミロシェビッチはこの野心的なポルトガル1部クラブと2031年までの5年契約を結ぶ見込みだという。

移籍金は、ここ最近は常にレンタル移籍が続き、明確な売却候補とみなされていたミロシェビッチを抱えるシュツットガルト首脳陣にとって、とりわけ歓迎すべきものになりそうだ。 ビルトによれば、ブラガはボーナス込みで最大900万ユーロをこの21歳に支払うという。これは、シュツットガルトが2023年にボイボディナ・ノビ・サドからミロシェビッチをブンデスリーガへ連れてきた際に支払った150万ユーロの6倍に当たる。喜んで受け入れられる移籍益であり、それとは別にしても、チャンピオンズリーグ出場クラブにとって重要な収入となる。

ミロシェビッチは大きな才能を高く評価されながらも、シュツットガルトではついに本格的な定着を果たせず、過去3年間でシュヴァーベンのクラブで出場した公式戦はわずか6試合にとどまった。2024年2月から終了したばかりのシーズン末まで、シュツットガルトでの見通しの乏しさを受け、継続してレンタルに出されていた。最初はスイスのザンクト・ガレンへ、その後は母国セルビアのパルチザン・ベオグラードへ、そして最後は半年間、ブンデスリーガ内でヴェルダー・ブレーメンへ移っていた。

ウディネーゼ、ジョバン・ミロシェビッチをブラガから土壇場で横取りしようとしていた模様

SVWで13試合3得点を記録した後、ミロシェビッチはひとまずシュツットガルトへ戻ってきたが、セバスティアン・ヘーネス監督はもともと彼を構想に入れていなかった。そのためここ数週間、VfBと2029年まで契約を残すこのセルビア代表2試合出場のFWについて、引き取り先探しが進められていた。

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イタリア・セリエAの名門クラブ、ウディネーゼ・カルチョは、土壇場でミロシェビッチをブラガから奪おうと動いていたようだ。 ビルトによると、だが水曜午前にシュツットガルトとポルトガル側の間で最終合意に達したという。

ブラガは昨季、国内リーグで4位に入っており、ミロシェビッチには欧州カップ戦出場のチャンスが待っている。そのためには、カンファレンスリーグのリーグフェーズ・プレーオフで、この点取り屋の加入が見込まれる新天地がオーストリア・ウィーンという難関を突破しなければならない。

ブラガはここ数週間にわたってミロシェビッチ獲得へ集中的に動いていたようで、カルロス・ビセンス監督は彼のプレースタイルを非常に高く評価しているという。ただ、ポルトガル勢のセンターフォワードの競争相手も十分に手強い。ミロシェビッチは、とりわけ元バルセロナの有望株パウ・ビクトルや、VfLの降格後にフリーでポルトガルへ移籍していた元ヴォルフスブルクのヨナス・ヴィンドらとポジションを争うことになる。