シュテインが痛ましい現実を認める：「無理はしない」

ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、ジローナでの限られた出場機会の中で左太ももを深刻に負傷。2026年W杯ドイツ代表への道は「遠くなった」と語った。

バルセロナからジローナへレンタル移籍した33歳のテア・シュテーゲンは、出場したわずか2試合目の試合中に負傷し、手術が必要となった。

今季バルセロナでも慢性的な腰痛でコパ・デル・レイ1試合の出場にとどまっており、今回の負傷もその延長線上にある。

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カタルーニャのTV3局のインタビューでは「回復は順調で、普通の生活を送れている。動きも以前より楽だ」と語った。

それでも彼は「現時点ではW杯出場は難しい。健康維持が最優先だ」と厳しい状況を正直に語った。

「無理はしない。健康が最優先だ。それでもW杯に出場したいという思いは特別だ。シーズン終了時に可能か分かるが、難しいだろう。このような怪我は回復に時間がかかる」と語った。

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シーズン序盤はドイツ代表の正GK候補とされていたが、負傷が重なり、現在はオリバー・バウマンがその座を占めている。

メンヒェングラートバッハ出身のGKは、戦術的・医学的判断に敬意を示し、「多くの要素が揃う必要がある。どんな決定も尊重する。私たちは強い代表チームを持ち、全力で戦う」と語った。