当初、ビルトは、ミロセビッチのSCブラガ移籍が成立間近だと報じていた。そして水曜夜、それが正式発表された。ミロセビッチは、野心的なポルトガル1部クラブと2031年までの5年契約を結んだ。

移籍金は、直近まで常にレンタル移籍に出されていたミロセビッチを明確な売却候補と見なしていたVfBの首脳陣にとって、とりわけ歓迎すべきものとなりそうだ。ビルトによると、ブラガはボーナスを含めてこの21歳に最大900万ユーロを支払う見込み。これは、シュツットガルトが2023年にボイボディナ・ノビ・サドからミロセビッチをブンデスリーガに連れてくるために支払った150万ユーロの6倍にあたる。移籍益としては非常においしい取引であり、それとは別にチャンピオンズリーグ出場クラブにとって重要な収入でもある。

VfBでは、このセルビア人FWは大きな才能を示しながらも最後まで本格的に定着できず、過去3年間でシュヴァーベンの一員として出場した公式戦はわずか6試合だった。2024年2月から終了したばかりのシーズン末まで、シュツットガルトでの見通しの乏しさもあって、継続的にレンタル移籍に出されていた。最初はスイスのFCザンクト・ガレン、その後は母国セルビアのパルチザン・ベオグラード、そして最後はブンデスリーガ内で半年間、ヴェルダー・ブレーメンに所属した。

ウディネーゼはジョバン・ミロセビッチをブラガから土壇場で奪おうとしていたようだ

SVWで13試合3得点を記録した後、ミロセビッチはいったんシュツットガルトに戻っていたが、セバスティアン・ヘーネス監督はもともと彼を戦力として計算していなかった。そのためここ数週間、VfBとの契約が本来2029年まで有効だったこのセルビア代表歴2試合のFWについて、引き取り先探しが進められていた。

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イタリア・セリエAの名門クラブ、ウディネーゼ・カルチョが、土壇場でミロセビッチをブラガからさらおうと動いていたようだ。だがビルトによると、水曜午前の時点でシュツットガルトとポルトガル側の最終合意が成立したという。

前季の国内リーグで4位だったブラガでは、ミロセビッチに国際舞台でプレーするチャンスが待っている。そのためには、このストライカーの新天地となるクラブは、カンファレンスリーグのリーグフェーズ・プレーオフでアウストリア・ウィーンという壁を越えなければならない。

ブラガはここ数週間にわたってミロセビッチ獲得に熱心に動いていたようで、カルロス・ビセンス監督は彼のプレースタイルを非常に高く評価しているという。ただ、ポルトガルのクラブにおけるセンターフォワードの競争はかなり激しい。ミロセビッチは、とりわけ元バルセロナの有望株パウ・ビクトル、そしてVfLの降格後にフリーでポルトガルへ移籍していた元ヴォルフスブルクのヨナス・ヴィントらとポジションを争わなければならない。