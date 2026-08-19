シュタロの買い取りオプション額が判明　アヤックスの獲得額のほんの一部に過ぎず

ヨシプ・シュタロがアヤックスを期限付き移籍で離れ、ラツィオに加入すると、ジャンルカ・ディ・マルツィオが水曜朝に報じた。その後、クロアチア代表DFに設定された買い取りオプションの金額も明らかになった。

ディ・マルツィオによれば、ラツィオはシュタロをアヤックスから1年間のレンタルで獲得するために300万ユーロを支払うという。一方、MARCAのマッテオ・モレットは250万ユーロだと伝えている。

モレットはさらに、買い取りオプションの金額が800万ユーロだと報じている。このオプションは、いくつかの条件が満たされた場合に買い取り義務へと切り替わる。

シュタロは2023年夏、当時のテクニカルディレクターだったスヴェン・ミスリンタートによって2200万ユーロでアムステルダムに迎えられた。センターバックはオランダで厳しいスタートを切ったが、フランチェスコ・ファリオーリの下で立て直した。

シュタロはラツィオで元チームメートのケネス・テイラーと再会する。テイラーは半年前に2000万ユーロで移籍していた。

火曜夜には、アヤックスが板倉滉を450万ユーロでボルシアMGに売却することが明らかになった。これにより、右利きのセンターバックではアーロン・ボウマンだけが唯一の残留選手となった。