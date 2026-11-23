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深刻な守備のミスが相次ぐアル・ヒラル

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チュニジア人実況アナウンサーのイサム・シャワーリが、AFCチャンピオンズリーグエリート第5節のアル・ヒラル対ネフチ(ウズベキスタン)戦の実況中に注目を集める発言をした。試合中に露呈した守備のミスについて、サウジアラビアのクラブの選手たちに警告のメッセージを送ったのだ。その一方で、モロッコ代表GKヤシン・ブヌは際立った活躍を見せ、確実に失点となる場面で何度もゴールを守った。

シャワーリは実況の中で「ヤシン・ブヌが毎回君たちを救ってくれるわけではない」と語った。守備のほころびを覆い隠すためにモロッコ人GKの並外れた能力に頼るやり方は、いつまでも続けられるものではないという明確な指摘である。とりわけ、ウズベキスタンのチームの選手たちは何度も危険なエリアに侵入し、ゴールを脅かしていた。

この発言が飛び出したのは、ブヌが重要なセーブを重ね、相手が作り出した決定機に対応する力を見せた後のことだった。決定的なプレーで試合の流れを変えられるアル・ヒラル屈指の存在として、改めてチームにおける大きな価値を証明した形だ。

しかし、モロッコ人GKの活躍があっても、守備組織の問題は隠しきれなかった。ネフチの選手たちはポジショニングや攻撃への対応のミスを突いてスペースを見つけ、アル・ヒラルのゴールに迫った。その結果、ブヌは試合のさまざまな時間帯で絶え間ないプレッシャーにさらされることになった。

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ブヌがアル・ヒラルをミスから救う、シャワーリの警告は結果以上の意味を持つ

シャワーリの発言は、ブヌの能力に対する批判というよりも、チームメイトのミスが続く中でこのモロッコ人GKが背負う責任の大きさに光を当てるものだ。アル・ヒラルほどのクラブが、守備のあらゆる問題の解決をいつまでもGKに委ねるわけにはいかない。AFCチャンピオンズリーグエリートという大陸タイトルを争う舞台であれば、なおさらである。

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この指摘は、大会におけるアル・ヒラルの野心を考えればいっそう重みを増す。チームには、攻撃力やボール支配の力と、大一番で安定をもたらす守備の堅さとのバランスが求められる。相手ゴールに迫って得点を奪うだけでは、対戦相手に試合へ戻るチャンスを何度も与えてしまうのなら十分ではない。

試合はスコアが行き来する展開となり、現時点で2-2の同点となっている。アル・ヒラルの攻撃力が示された一方で、早急な修正が必要な弱点も浮き彫りになった一戦だった。

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シャワーリのメッセージは、アル・ヒラルの監督陣と選手たちにとって警鐘となる。ブヌの個人的な輝きは多くの場面でチームを救うかもしれないが、守備組織やチーム全体の集中力の代わりにはならない。とりわけ今後の試合では、ミスを修正する機会をほとんど与えてくれない相手とアル・ヒラルが対戦する可能性があるからだ。