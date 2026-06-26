2026年ワールドカップグループステージ第3節、チュニジア対オランダ戦の解説中、チュニジア人解説者のイッサム・シャワリは、 「カルタゴの鷲」は前半だけで2失点し、大会最悪レベルの守備で合計11失点を許していた。

シャワリ氏は「このままでは耐えられない。チュニジアの惨状を忘れさせる軽度のアルツハイマーがほしい」と吐露。早期敗退と守備崩壊への絶望がにじんだ。

さらに「選手個人の力が不足し、準備も不十分だった。メンバー選定にも介入があった」と指摘し、大会前から蓄積した問題が表出していると結論付けた。

さらに「試合時間がまるでカメのように遅い」と語り、ピッチ上の苦境を表現した。それでも「このチームには歴史がある。必ず復活する」とファンにメッセージを送った。

彼はまた、W杯直前にFIFAの国籍変更承認で代表入りしたドイツ・ユニオン・ベルリンのMFラニ・ハジラについても「大嘘」と批判した。

32歳の同選手が「カルタゴの鷲」に加入して以来、期待されたほどの貢献を果たせていないことを示唆するものであった。特に、ドイツ代表として元ワールドカップ優勝者のサミ・ハディラの弟であることから、移籍には大きな注目が集まっていたにもかかわらずである。 彼はかつてドイツのユース代表でプレーしたが、父方のルーツであるチュニジア国籍を選び代表入りした。

最後に「我々の武器は失われた。チュニジアはW杯史上初めてグループリーグ3連敗するだろう」と語り、オランダ戦の敗北で「カルタゴの鷲」の低迷を指摘した。

シャワリ氏の言葉は、早期敗退で11失点を許し、大会最弱の守備と指摘されるチュニジア代表を取り巻く怒りと失望を映し出している。なお試合は進行中で、失点は増える可能性がある。