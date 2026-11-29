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シャルケがパーダーボルンに1-8で大敗。その翌日にはリザーブチームも大敗を喫した。

ブンデスリーガでシャルケがパーダーボルンに1-8で敗れた翌日、シャルケのリザーブチームもパーダーボルン相手に大敗を喫した。

シャルケのリザーブはレギオナルリーガ・ヴェストでパーダーボルンIIに1-5（前半0-2）で敗戦。元バイエルンの有望株オリバー・バティスタ・マイヤーに、ほぼ一人でシャルケを打ちのめされた。今夏加入した同選手はパーダーボルンのリザーブでハットトリックを達成した（17分、PK／33分／60分）。

パーダーボルンの残る2得点はアルベルト・ミルグラム（78分）とルカ・ドゥリッチ（83分）が記録。シャルケの得点はトルコU-20代表アイマン・グラシ（47分）の1点のみだった。レギオナルリーガ・ヴェストの順位表ではパーダーボルンIIが6位に浮上し、シャルケのリザーブは18試合を終えて12位につけている。

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その前日には、シャルケのトップチームもパーダーボルンに手痛い敗北を喫していた。 シャルケにとって1-8（前半0-3）という惨敗の後 、普段は常に楽観的なミロン・ムスリッチ監督も絶望感をあらわにした。

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「恥ずべきことだし、強い羞恥心を感じている。大勢のシャルケの人々に、骨の髄まで恥ずかしい思いをさせてしまった」 とオーストリア人指揮官は憤り 、選手たちを厳しく批判した。「このチームは、我々がこの1年半、共に懸命に築き上げてきたものを今、急速に壊している。現在の陣容では、我々はブンデスリーガで戦えるレベルにない」

Getty Images

シャルケ惨敗後のムスリッチ監督の発言に批判

公式戦9試合連続未勝利と深刻化する危機は、これ以上ないほど悪いタイミングで訪れた。シャルケはパーダーボルンとの1試合で、今季ここまでに自分たちが挙げた総得点を上回る失点を喫しただけではない。ボルシア・ドルトムントとの3年ぶりのレヴィアダービーを、わずか1週間後に控える中、2020年9月のバイエルン戦での0-8以来となる大敗を喫した。

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ここ数週間、常にチームを擁護してきたムスリッチ監督は、それだけに選手たちを厳しく批判した。「スタッフとして何を試しても、実を結ばない」と44歳の指揮官は嘆いた。「ロリス・カリウスを除き、誰も自分の持てる力を最大限に発揮できていない。リーダー格の選手は誰一人としてチームを引っ張れていない」

シャルケの指揮官による厳しい発言は、 必ずしも好意的には受け止められなかった 。元ブンデスリーガ選手のシュテファン・シュノールはSport1の『ドッペルパス』で「私ならあのインタビューの後、すぐに彼を解任していた」と述べた。シュノールはその理由として、ムスリッチ監督自身が激しい批判の中で率直に認めた、打つ手のなさを挙げた。

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「彼が言ったのは、要するに『シーズン開幕から私とスタッフはあらゆることをやってきたが、チームはそれを受け入れない』ということだ」と、シュノールは物議を醸す自身の見解について説明した。