何が起きたのか。前半終盤、ファン・ヒチャンはディナモのDFフリードリヒ・ミュラーと並走して競り合った後に倒れ、主審のヴォルフガング・ハスルベルガーにファウルと判定してほしいと考えた。

しかし、笛は鳴らず、シャルケのアタッカーは激高した。さらに、ピッチの外で短い治療を受ける必要があり、その後はできるだけ早くピッチに戻ろうとした。待ちきれなくなったファンは、まず第4審判を、続いてシャルケの理学療法士を押しのけた。理学療法士は韓国代表選手を落ち着かせようとしただけだった。

「ファンの行動は見た。好ましくなかった。このことについて話し合う」と、シャルケのミロン・ムスリッチ監督は試合後、この件について話し合う必要があると強調した。一方で、主審が笛を吹かなかったことにファンが憤ったのは当然だとの考えも明らかにし、「明らかなファウルだったと思う」と語った。

シャルケでここまで結果を残せていないファン・ヒチャン

シャルケは今夏の移籍市場が閉まる直前、ウォルヴァーハンプトンからファンを1年間の期限付き移籍で獲得した。しかし、30歳のファンはここまでシャルケで期待に応えられておらず、公式戦6試合でアシスト1にとどまっている。かつてドイツではハンブルガーSV（2018-19シーズン）とRBライプツィヒ（2020-21シーズン）でもプレーした韓国代表選手は、ドレスデンでの試合で2試合連続の先発出場を果たした。

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2部15位の相手に敵地で0-2と敗れたことは、厳しい時期にあるシャルケにとって新たな痛手となった。ブンデスリーガ昇格組は9月中旬から勝利がなく、そもそも当時のウニオン・ベルリンとのアウェー戦で挙げた3-1の勝利が、今季ここまで唯一の白星だった。シャルケは直近5試合で3敗2分けとなり、リーグでは入れ替え戦に回る16位につけている。

シャルケはどう得点力不足を解消するのか？

さらに、シャルケはウニオン戦での3-1の勝利以降、公式戦5試合でわずか1得点しか挙げていない。「ストライカーたちを擁護しなければならない。チームとして、もっと良い形でチャンスを作る必要がある」とムスリッチ監督は語った。44歳の指揮官は、アタッカーたちが「チャンスを逃すこともある」ような状況をチームで作らなければならないとし、「そうなれば、我々が試合に入り込めているとはっきり分かる」と続けた。

シャルケが立て直しを図る機会は、土曜日のブンデスリーガ第8節、ゲルゼンキルヒェンにRBライプツィヒを迎える一戦だ。その8日後にはホッフェンハイムとのアウェー戦に臨み、その後は次の代表戦による中断期間に入る。