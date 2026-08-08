ヒュンティングでは試合開始から15分もたたないうちに、猛烈な勢いでプレーしたFCBのホームチームがシャルケIIを相手に、なんと4－0とリードしていた。スティペ・バタリロのクロスにマレク・ファフロが頭で合わせた形で、わずか8分足らずで2点目。レナート・ガルリップがファフロのお膳立てから追加点を挙げ、これでファフロは10分あまりで早くも3つのスコアポイントを記録した。キリアン・ザルバがヘディングで4－0とした（15分）。

シャルケがスコアボードに名を刻むまでには、前半終了間際まで待たなければならなかった。ジャン＝ポール・ンディアイェがひとまず1点を返した（41分）。しかし19歳の彼が後半開始直後に再び決めると、ホームチームは次第に浮き足立ち始めた。

「失うものがある。シャルケには得るものがある」。ボホルトのグエリーノ・カプレッティ監督は、FuPaに対し、試合の流れが変わっていったことをこう総括した。

FCBは4－5の場面でPK失敗 シャルケのトップチームは完敗

その後、ヤシン・ベン・バラがファウルで得たPKを決め、シャルケが1点差に迫った（80分）。その前には、ホームチームのファフロに5－2となる可能性のあったシュートがあり、これはポストに阻まれていた。直後にアナス・ブダがアウェーチームに同点弾をもたらし（83分）、後半アディショナルタイムにはマリク・トゥビッチが4－5とするゴールを記録。最後のラインでますます落ち着きを失っていたFCBに打撃を与えた（90＋2分）。

それでも、ホームチームは敗者としてピッチを去らずに済んだ可能性もあった。アディショナルタイム4分、ボホルトがファウルでPKを獲得したが、スティペ・バタリロのキックはポストを直撃した。

「1点決めるたびに、もちろんエネルギーはさらに湧いてくるし、同時に本当にまだひっくり返せるという希望も生まれる」。シャルケのヤコブ・フィンペル監督はこのクレイジーな一戦をそう振り返り、自チームの「途方もないメンタリティー」を称えた。

ただ、トップチームにはこのようなポジティブな結果は訪れなかった。ブンデスリーガ昇格組は、完売のアレーナで行われた、公式なシーズン開幕イベント「シャルケ・タッハ」の一環としてのアタランタ・ベルガモとのテストマッチに0－3で敗れた。