バイエルン・ミュンヘンは、土曜日夜に敵地でシャルケと0対0のスコアレスドローに終わり、ブンデスリーガの首位の座を明け渡した。昇格したばかりのシャルケはこの試合で貴重な勝ち点1をもぎ取っただけでなく、バイエルンが誇っていた2つの歴史的記録に終止符を打った。

「スカイ・スポーツ」によると、バイエルン・ミュンヘンは2025年2月以来初めてブンデスリーガの試合でゴールネットを揺らせず、長らく守り続けてきた首位の座から陥落した。首位を明け渡すのは2024-2025シーズン第2節以来のことだ。

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バイエルンはブンデスリーガで67節連続にわたって首位を独占し、前例のない記録を打ち立てていた。ヴァンサン・コンパニ監督率いる同チームは、2025年11月のフライブルク戦で従来の記録（バイエルン自身が1973-1974シーズンに樹立した43節連続）を塗り替えていた。皮肉なことに、第2節終了後に首位に立ったのは、ほかならぬそのフライブルクだった。

このシャルケとの引き分けにより、バイエルン・ミュンヘンは一時的に順位表で4位に後退した。バイエルンは次戦で上昇軌道への回帰を目指す。敵地でザールラント州のエルヴァースベルクに乗り込むが、この昇格組はボルシア・メンヘングラードバッハを相手に2連勝を挙げて勢いに乗っている。