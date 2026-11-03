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シャフタール・ドネツクのスポーツディレクター、ダリヨ・スルナ氏は、MFマルロン・ゴメスとウインガーのアリソン・サンタナがブラジル代表に初招集されたことを受け、同代表のカルロ・アンチェロッティ監督に感謝を表した。この若手2人は、同ウクライナクラブから8年ぶりにブラジル代表に選出された選手となった。

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ブラジルの若手2人が代表入り

創造性豊かな22歳の司令塔ゴメスと、スピードを武器とする21歳のアタッカー、サンタナが、11月の代表活動に向けたアンチェロッティ監督の最新のブラジル代表メンバーに選出された。シャフタールの選手がワールドカップを5度制したブラジル代表に選ばれるのは、2018年にフレッジとタイソンが招集されて以来となる。ウクライナで戦争が続くなか、トップレベルの才能を育てていることは、クラブにとって大きな成果だ。

クラブ幹部、困難に負けない2人を称賛

紛争が日常となるなかで2人が代表入りを果たしたことについて、スルナは『talkSPORT』にこう語った。「2人は選ばれるに値した。クラブ全体にとって大きな成功だ。私たちは毎日、サイレンや爆撃にさらされ、シャヘド無人機による攻撃も受けている。このような状況でブラジル代表に入るのは驚くべきことだ」

「カルロ・アンチェロッティには本当に感謝している。選手を見極められる監督だからだ。2人は若く、間違いなくブラジル代表の将来を担うだろう。これは世界中に、そしてシャフタールにいるブラジル人選手全員に、私たちは今もここにいて、生きており、素晴らしい選手を輩出しているという強いメッセージを送ることになる。すべてのウクライナ人と同じように、私たちも最後まで戦っていることを示している」

12年間の故郷からの避難、欧州での戦いへの誇りに

2014年に親ロシア派の分離主義勢力がドネツクを掌握し、本拠地の街を離れることを余儀なくされたシャフタールは、今もドンバス・アリーナでプレーできず、欧州大会のホームゲームを国外で開催しなければならない。12年間に及ぶ故郷からの避難について、スルナは続けた。「その時を待っている。私たちは毎日、平和を祈っている」

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「チャンピオンズリーグでは、シャフタールのためだけでなく、ウクライナ全体、すべてのファン、そして軍の全員のために戦っている。AEK戦でのように［チャンピオンズリーグでの3-1の勝利］、93分、95分の間、前向きな気持ちを届けたい。彼らはそれを本当に喜んでくれている」

「ウクライナは今、非常に、非常に厳しい状況にあり、毎日攻撃を受けている。昨日もシャヘド無人機のためにプレーできず、試合が中止になった。残念ながら、これが今の私たちの生活であり、現実だ。互いに助け合わなければならない。勝利するまで団結しなければならない」

初出場を目指す2人、東南アジア遠征へ

ゴメスとサンタナは、アンチェロッティ監督が選んだ26人のうち、23歳未満の15人に含まれる。イタリア人指揮官は、ベント、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、エンドリッキ、ハフィーニャ、ヴィニシウス・ジュニオールといった実績ある選手たちとともに、世代交代を進めている。ブラジルは11月14日に日本と対戦し、その3日後には開催国シンガポールと対戦する。親善試合はいずれもカランのナショナル・スタジアムで行われる。シャフタールの若手2人は、この遠征で初のフル代表出場を目指す。