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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、チャンピオンズリーグでシャフタール・ドネツクに勝利した試合で、チームが乗り越えなければならなかった精神面の困難について語った。インテルが試合のかなりの時間を10人で戦うなか、終盤にカルロス・アウグストが決めたゴールが勝負を決めた。

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過去の敗戦の重圧を乗り越えて

イタリアのチームは、欧州での戦いを厳しい形でスタートさせた後、大きなプレッシャーの中でこの一戦を迎えた。キヴ監督は、この大会での過去の失敗がチーム内に緊張感を生んでいたと認める。レアル・マドリーとクラブ・ブルッヘに喫した最近の欧州での敗戦は士気をそぎ、その記憶が試合中も選手たちの心に重くのしかかっていたという。ルーマニア人指揮官は、欧州での戦いを立て直そうとする中、その心理的な重圧が試合を通じて明らかだったと指摘した。

「入り方は良かったが、その後、少し不安になり始めた。チャンピオンズリーグでの直近の敗戦が影を落としていた。組織的な試合をする必要があった」とキヴ監督はSky Sportsに説明した。さらに、後半の戦術的な修正が流れをホームチームに引き戻す決め手になったと強調する。「60分までに行った3人の交代で少し活力が生まれた。その後、10人になってからは、これまで常に欠けていたものを加えることができ、苦しい時間帯にも耐えられると示した。気を引き締めて取り組んだ」

インテルにとって重要な転機

Getty Images

連敗を喫していたインテルにとって、この勝利はグループ順位の面でも極めて大きな意味を持ち、重要な転機となった。戦いを再び勢いづけるきっかけを切実に必要としていたチームは、重要な試合で結果を出し、欧州での目標に向けて活力を取り戻すとともに、今季に必要だった勢いを取り戻した。キヴ監督は、こうした重要な一戦では精神的な強さが欠かせないと強調した。

「私たちは全員が重要であり、それを自覚している。シーズンは長いからだ。高いレベルを維持するには経験だけでなく、エネルギーも必要だ。チャンピオンズリーグでは懸命に走り、やるべきことをするための適切な自信を持たなければならない。今日は局面を生かすことに重点を置いた。苦しい時間帯に耐えることも知らなければならないからだ。こういう勝ち方をすれば、自信は倍になる」と語った。

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戦術的な柔軟性と選手起用

本職のセンターバックが不足する中、キヴ監督は先発メンバーの選考と、アウグストをより柔軟な役割で起用した理由を説明した。ブラジル人選手がその後に挙げたゴールは起用が正しかったことを示したが、指揮官が最も懸念していたのは、技術力が高く、カウンターにスピードがあるシャフタールを相手に守備の安定を保つことだった。ジェド・スペンスの起用も、相手のサイドでのスピードに対抗するための狙いを持った判断だった。

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「現時点でセンターバックは3人しかおらず、それに加えてカルロス・アウグストがいる」とキヴ監督は選考上の難しさについて説明した。「相手は非常にコンパクトな4バックでプレーしていたので、大きく展開してサイドチェンジを狙う準備をしていた。アカンジを使ってポジショナルプレーを増やすことを選んだ。また、相手のカウンターやライン際への攻撃を警戒していたため、カルロス・アウグストが機動力の面で何かを加えてくれると期待した。同じ理由でスペンスを選んだ。カウンター時の走力と、速くて技術力も高い相手の両ウイングへの守備を確保するためだ」

バストーニの退場で危機深まる

Getty Images

アレッサンドロ・バストーニがイエローカードを2枚受けて退場し、チームが数的不利に陥ったことで、この一戦には後味の悪さも残った。キヴ監督は相手から挑発を受けたことを認めつつも、DFの規律を欠いた行動をすぐに指摘した。主力の一人を失ったインテルは守備陣の再編を余儀なくされ、負傷者を巡る懸念からセンターバックの層がすでに手薄になっているチームの選手層が試されることになった。

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「挑発を受けた後、軽率な行動を取ってしまった」と指揮官は述べた。さらに、最初の警告を受けた際の状況について、「最初のイエローカードの場面では、アリソンがボールを外に出さなかったことに腹を立てていた。彼の軽率な行動であり、本人も分かっていると思う。そして、相手が時には我々を挑発することも受け入れなければならない」と付け加えた。