シャフタール・ドネツクに完敗したAZは、ほぼ不可能な任務に直面している。

AZは木曜のカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でシャフタール・ドネツクに0-3で敗れた。ウクライナ情勢によりポーランド・クラクフで開催。第2戦は来週木曜18時45分、アルクマールで行われる。

AZではミース・デ・ウィットとマイクマ・セイヤがウイングバックで先発。マイクマは2月初旬以来のスタメンとなった。左ウイングはロ・ザンジェロ・ダールが遅刻したため、イブラヒム・サディクが起用された。

ウクライナリーグ首位のシャフタールは、グループステージ6位通過でプレーオフを回避。ラウンド16ではレフ・ポズナンに合計4-3で辛勝した。

シャフタールは序盤から主導権を握った。ブラジル人MFイサケが不運な着地で一時意識を失う場面があったが、治療後にプレーを続行。25分には交代した。

前半は互いに拮抗し、決定機はなかった。AZはサディクがミドルで脅威となり、パタティは好機を生かせなかった。ゾートはサンタナのシュートをセーブした。

後半もシャフタールが攻勢を強める。ペドリーニョのFKはクロスバーを叩き、パタティのシュートはGKリズニクが好守。ゾートもカウア・エリアスのミドルを阻んだ。

シャフタールが試合を支配し、終了20分前に1-0で先制。ペドリーニョが遠距離から上隅へ見事なシュートを決めた。AZは同点を目指し反撃。マイナンスとメールディンクがチャンスを作ったが、得点は奪えなかった。

直後、アリソンがCKから押し込み2-0。さらに2分後、同じブラジル人選手がカウンターを完結し3-0。来週のAFASスタジアムでの逆転は、AZに奇跡を要する。