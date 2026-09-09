アルダ・トゥランは水曜日、木曜日に行われるPSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に展望を語った。シャフタール・ドネツクの指揮官は記者会見で、オランダの名だたる人物たちを称賛するためにたっぷり時間を割いた。中でもフース・ヒディンクには、トルコ人指揮官から見事な賛辞が送られた。

トゥランは、トルコ代表でともに過ごした時期を通じてヒディンクをよく知っている。ファルセフェルト出身のヒディンクが2010年8月から2011年11月まで同代表の最終責任者を務めていた間、トゥランは14試合で起用された。

「クライフ、ライカールト、そしてヒディンクは、私にとってインスピレーションの源だった」と、トゥランのコメントをデ・テレグラーフが伝えている。「私はバルセロナでプレーした。そこでオランダのフットボール文化も知った」

「そして私は、優れた指導者であり素晴らしい人間でもあるヒディンクから重要な教訓を学んだ。私たちはトルコ代表でヒディンクとともに素晴らしい試合をした。本当に高いレベルに達していた」

「私が学んだ最も重要な教訓は、ベルギーとの代表戦で前半終了時にビハインドを負っていた時のものだ」と、トゥランは逸話を明かした。「私たちはトルコらしいエネルギー全開で、互いに言い争っていた」

「ヒディンクはコーヒーの入った小さなカップを手にロッカールームへ入ってきて、口を開くとこう言った。『みんな、このままプレーを続けよう。この調子を維持して、やるべきことをしっかり続ければ、試合に勝てる』」

「その通りにして私たちは試合に勝った（3-2、編集部注）。そして、途中経過が自分たちに不利でも、平常心を失ってはいけないと学んだ。彼からは本当に多くを学んだ」

「彼はピッチ上で私に自由を与えてくれた。それは私にとってとても重要だった。ただ同時に、ピッチのどのエリアで何をすべきかも教えてくれた。最初のゾーンではシンプルかつ堅実にプレーし、より前のエリアに進んでから自分のプレーにリスクを加える。それはとても重要な教訓だった」と、トゥランはデ・テレグラーフなどに語っている。

トゥランは2022年に現役を引退し、1年後にエユプスポルで指導者キャリアをスタートさせた。そこで2年間指揮を執った後、シャフタールでの仕事に就いた。PSVの予想スタメンはこちら。