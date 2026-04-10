シャフタールのアルダ・トゥラン監督、AZ戦勝利をオランダのトップ監督に感謝

シャフタール・ドネツクがAZに3-0で勝利した試合後、アルダ・トゥランはグース・ヒディンクについて称賛の言葉を述べた。試合後、トルコ人監督は「どの監督から最も多くを学んだか」と問われ、ヒディンクの名を挙げた。

木曜日のカンファレンスリーグ準々決勝第1戦でシャフタールはAZを3-0で下した。第2戦は来週木曜日、アルクマールで行われるが、リーロイ・エヒテルド率いるAZが準決勝に進むのは難しいだろう。

トゥランは現在、監督として2クラブ目を率いている。母国トルコのエユプスポルでは3シーズン指揮を執り、今季からシャフタールを指導している。

39歳のトルコ人監督はAZ戦の大勝を導いた。試合後の会見で「最も多くを学んだ監督は？」と問われると、「多くの監督から学んだが、特にヒディンクから多かった」と答えた。

2人はトルコ代表で共にした。彼は「トルコ対ベルギーのハーフタイムで示したヒディンクの冷静さは大きな教訓だった」と振り返った。

また、ディエゴ・シメオネについても「私のチームにはイニエスタもシャビもクロースもモドリッチもいない。選手たちに守備の重要性を理解させ、信じさせなければならない」と語った。

それでもトゥランは「正直、厳しい試合だった。スコアは90分の内容を正確に反映していない。前半は5-4-1の相手に思うようなプレーができず、AZのボール支配率が高く、彼らの3バックは頻繁に戦術を変えてきたため苦戦した。 後半は我々がよりアグレッシブにプレーできた」と語った。