シャビ、落選者に電話せず「彼はメディアを通じて知ることになった」

フース・ティルがオランダ代表メンバーから外れたことが、金曜日に明らかになった。PSVのピーター・ボス監督は、とりわけ攻撃的MFがその悪い知らせを受け取った方法に落胆している。

ティルは昨夏、シャビの前任者ロナルド・クーマンのワールドカップメンバーに入っていた。なおPSVの同選手は、スウェーデン戦で5-1と勝利したグループステージの試合で途中出場したのみだった。

ボス監督は、ティルがシャビに招集されなかったことを残念に思っている。アイントホーフェンの現王者を率いる指揮官は「個人的には、彼にとって本当に非常に残念なことだ」と嘆いた。

「フースはメディアを通じてそれを知らなければならなかった。そこはやはり注目すべきことだと思う。ワールドカップに帯同していた選手なら、彼に少し電話をして、そのことを伝えるだろうと私は思っていた」と、驚きを隠せないボス監督は付け加えた。「だから彼はメディアを通じてそれを知らなければならなかった」

「私が当時そこに入っていなかった時は、電話をもらった」と、金曜午後の記者対応でPSVの指揮官は語った。ボス監督自身も選手時代に8試合の代表戦出場があり、その数はティルの記録と同じだ。

ルベン・ファン・ボメルは、今後のネーションズリーグに向けた代表戦のために、シャビから招集されている。一方でこの左ウイングは、その良い知らせを直接伝えられたと、ボス監督は強調した。

「彼は電話をもらい、それを私たちに話してくれた。私たちの目標は、必ずしも選手をオランダ代表に送り込むことではない。だが、これは私たちを誇らしい気持ちにさせる」と、PSVの指揮官は締めくくった。