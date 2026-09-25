ヒヴァイ・ゼヒールが月曜日から再びオランダ代表に合流する。MFは金曜夜、ノルウェー戦での0-0の悔しいドロー後にその事実を明かし、シャビ監督率いるチームでのデビューに向けて準備を進めることになる。

ゼヒールは今週前半、すでにフル代表のオランダ代表でトレーニングを行っていたが、ノルウェー戦では事前にU-21オランダ代表でプレー可能になることを知らされていた。「この試合に出ることは前もって分かっていました。かなり前から分かっていたので、その準備もできていました」と、ESPNに語っている。

このMFは、オランダ代表、U-21オランダ代表、そしてフェイエノールトの間を行き来することが簡単ではないと認めた。「あちらでトレーニングして、すると突然こちらでプレーしなければならない。オランダ代表ではまた別のことが求められるし、ここでも、フェイエノールトでもまた違うことが求められるので、短期間で3つのシステムに適応しなければならないんです」

ノルウェー戦の後、ゼヒールはミヒャエル・ライツィハーのチームには残らない。「またオランダ代表に戻ります。日曜日ではありません。今日のあとではもちろん早すぎるので。でも月曜日にはまた合流します」と認めた。

これは、U-21オランダ代表のスロベニア戦とボスニア・ヘルツェゴビナ戦をゼヒールが欠場することを意味する。「そうなると思います、はい」

その後、フル代表のオランダ代表でゼヒールにはデビューの可能性が待っている。「それは見てみないと分かりません。そこに向けて懸命に取り組んでいますし、デビューできることを願っています。そうなれば、そこで全力を出したいです」とフェイエノールトの選手は語った。

ゼヒールは、フル代表のオランダ代表での最初の数日間のトレーニング中、明らかにレベルが高いと感じていた。「あちらではさらに少し速く、テンポももう少し高く、細部もわずかに鋭いです。でもそれは当然だと思います。僕たちのグループにとって次のステップです」

一方、U-21オランダ代表はゼヒール抜きでEURO予選を戦い続けなければならない。ノルウェー戦を無得点ドローで終えたことで、ライツィハー率いるチームはグループ4位に位置しており、突破の行方をもはや自力では決められなくなっている。