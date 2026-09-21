シャビ「彼に電話するのはつらかったが、彼は私の決断を完全に理解してくれた」

シャビは、今度のネーションズリーグに向けたオランダ代表メンバーに入っていないことをメンフィス・デパイに伝える電話をするのはつらかったと、オランダ代表指揮官が会見で明かした。

会見でこのところ下した決断の中で何が最も難しかったかと問われたシャビは、メンフィスに招集見送りを伝える連絡が非常に難しかったと即答した。

「彼のことはよく知っている。いい関係を築いている。本当に素晴らしい受け止め方をしてくれた。とても大人の対応だったし、私の決断を完全に理解してくれた」

それでも、今回メンフィスがメンバー外となったからといって、オランダ代表での試合がもう最後だったという意味ではない。「ただ、扉は閉ざされていない。メンフィスに対しても、誰に対してもね」

その後、負傷離脱したドニエル・マレンの代役としてメックス・メールディンクを招集したことについてもシャビに質問が飛んだ。「私はまだメックスのことをそれほどよく知らないし、実際にプレーする姿を見てみたい」とシャビは語った。

メンフィスは先週、ブラジルで大きな話題となった。オランダ代表歴代最多得点者はコリンチャンスで、コパ・リベルタドーレスの土壇場でPKを失敗し、その結果チームは敗退となった。