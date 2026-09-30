シャビ・エルナンデス監督は、ネーションズリーグのギリシャ戦に向けた前日会見で、フィルヒル・ファン・ダイクをセンターバックの右に置く可能性を検討していると明かした。

シャビ体制でオランダ代表が戦った最初の2試合では、最終ラインの右センターバックにヤン・パウル・ファン・ヘッケが入っていた。しかし、トッテナム・ホットスパーのDFは足を負傷した。

「セルビア戦で誰かに足を踏まれた。本人はそのままトレーニングできると思っていたが、とても強い痛みがあった」とシャビ監督は語った。ファン・ヘッケはすでにイングランドへ戻っている。

シャビ監督はファン・ヘッケの位置にユリエン・ティンバーを置く選択もできるが、マイク・フェルヴァイは、ファン・ダイクを右に回し、左利きのヨレル・ハトあるいはミッキー・ファン・デ・フェンを左に置く案も検討したのかと質問した。

「そこはフィルヒルの本職ではないが、そこで彼が必要なら、チームが最優先だ。彼はチームをしっかり助けることができる。それは可能だ」と、シャビ監督はフェルヴァイの質問に答えた。

ファン・ダイクは本来右利きだが、常にセンターバックの左でプレーしている。リヴァプールでもオランダ代表でも同じだ。