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ライブ
imago-sport-1083982259.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

シャビ、ロナルド・クーマンがこれまで決して避けてきたオランダ代表でのある行動を検討か

シャビ・エルナンデス監督は、ネーションズリーグのギリシャ戦に向けた前日会見で、フィルヒル・ファン・ダイクをセンターバックの右に置く可能性を検討していると明かした。

シャビ体制でオランダ代表が戦った最初の2試合では、最終ラインの右センターバックにヤン・パウル・ファン・ヘッケが入っていた。しかし、トッテナム・ホットスパーのDFは足を負傷した。

「セルビア戦で誰かに足を踏まれた。本人はそのままトレーニングできると思っていたが、とても強い痛みがあった」とシャビ監督は語った。ファン・ヘッケはすでにイングランドへ戻っている。

シャビ監督はファン・ヘッケの位置にユリエン・ティンバーを置く選択もできるが、マイク・フェルヴァイは、ファン・ダイクを右に回し、左利きのヨレル・ハトあるいはミッキー・ファン・デ・フェンを左に置く案も検討したのかと質問した。

「そこはフィルヒルの本職ではないが、そこで彼が必要なら、チームが最優先だ。彼はチームをしっかり助けることができる。それは可能だ」と、シャビ監督はフェルヴァイの質問に答えた。

ファン・ダイクは本来右利きだが、常にセンターバックの左でプレーしている。リヴァプールでもオランダ代表でも同じだ。

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