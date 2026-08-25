シャビは、サウジアラビアでプレーするオランダ人選手について極めて明確な見解を示している。オランダ代表の新監督は、前任のロナルド・クーマンとは異なり、サウジ・プロリーグの選手を普通に招集する可能性を排除していない。

クーマンは代表監督在任中、その姿勢を明確にしていた。サウジアラビアでプレーする選手は、原則としてオランダ代表にとって対象外だった。だが、シャビはそれとはまったく異なるアプローチを取っているようだ。オランダ代表監督として初めて臨んだ記者会見で、それが明らかになった。

「ええ、なぜダメなんですか？」。サウジアラビアでプレーする代表選手が選出される可能性があるかと問われたシャビは、即座にそう言い切った。さらに、サウジ・プロリーグはレベルも野心もかなり低いと指摘されると、シャビは鋭く反応した。「そのリーグを見ているんですか？」と切り返した。

「見ているなら、あれが良いリーグだと分かるはずです。エールディビジより上かって？ そのリーグも我々は関心を持って見ています。あれも良いリーグです。だから、サウジアラビアから、エールディビジから、プレミアリーグから、ラ・リーガから選手を選ぶかもしれません……」

「ええ、私はリーグにはこだわりません。こだわるのは選手のレベルです。それが私にとって最も重要なことです」と、その明確な考えを示した。

これは、特にタイジャニ・レインデルスとクライセンシオ・サマーフィルにとって朗報だ。両選手は前回のワールドカップでもオランダ代表で重要な役割を担っていたが、その後それぞれアル・カーディシーヤとアル・ヒラルへ移籍した。

シャビの方針は、スティーブン・ベルフワインにとっても新たなチャンスを意味する可能性がある。イテハド・クラブのこのアタッカーはクーマンの下で完全に無視されていたが、月曜夜には非の打ちどころのないハットトリックで強烈な存在感を示した。