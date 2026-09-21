好調なシーズンの滑り出しを見せているルチアーノ・バレンテを招集しなかった理由について、シャビ・エルナンデスが今後のネーションズリーグに向けた記者会見で説明した。

月曜午前、オランダ代表の新監督がゼイストで会見に臨み、先週金曜の選考について説明した。バレンタイン・ドリーセンは、なぜシャビがバレンテを選ばなかったのかを尋ねた。

「本当は個々の選手についてはあまり話したくない。でも、もちろんバレンテは追っている。彼は我々にとって優れた、将来性のある選手だ。彼にとってもオランダ代表への扉は開かれている」とシャビは切り出した。

「ただ、すでに優れた中盤の選手が非常に多い。私は彼を本当に攻撃的MFだと見ていて、左ウイングではないと思っている」とシャビはバレンテについて締めくくった。バレンテは最近、フェイエノールトで左ウイングとしてプレーすることが多い。

ロッテルダム勢の主将は日曜午後、ESPNの取材に対して、招集メンバー入りを期待していたと語った。「入れることを願っていたけど、ピッチで示さなければならない」と彼は話した。

バレンテは今季、フリーエンデンロテライ・エールディビジの7試合ですでに4ゴールを決め、ロッテルダムの得点を1度アシストしている。

フェイエノールトの主将は昨年、ロナルド・クーマン政権下でオランダ代表デビューを果たした。ここまでオランダ代表での出場は2試合となっている。