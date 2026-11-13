シャビ、ドニエル・マレンの「謎」を解き、ローマでの止められない好調ぶりをオランダ代表でも引き出すと誓う

共有 GOALをGoogleでフォロー

オランダ代表のシャビ監督は、FWドニエル・マレンが代表で新たなスタートを切ろうとする中、同選手の代表でのパフォーマンスをめぐる長年の謎を解き明かそうと決意している。マレンはセリエAで驚異的なペースで得点を重ねているものの、オランダ代表ではその決定力を発揮できずにいる。

広告

マレンの代表での得点力を巡る謎

現在のオランダ代表で、マレンのクラブでの活躍と代表での貢献度の差ほど大きな謎はない。FWはASローマで世界最高級のプレーを見せている一方、オランダ代表では不思議なほど得点から遠ざかっている。シャビは今、このストライカーの力を世界の舞台で引き出すことを自らの使命とし、精神的な強さと自信の重要性を強調している。

『NOS』によると、代表監督は「我々は彼に自信を持たせようとしている。彼は自分の力を示したがっている」と説明した。「ドニエルは私にとって重要な選手であり、チームにとっても重要な存在にならなければならない。イタリアで非常に良いプレーをしている。我々はそれを生かさなければならない。もちろん右サイドでもプレーできるが、私にとって彼はストライカーだ」

イタリアで欧州のトップ選手たちをしのぐ活躍

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が1月にマレンをお買い得な補強選手として見いだして以来、ローマでの変貌ぶりは目覚ましい。イタリア人指揮官は、マレンがアストン・ヴィラ在籍時に正しく評価されていなかったと見抜き、すぐに中央のストライカーに戻した。ガスペリーニ監督は以前、元PSVのマレンは中央で起用すれば「ゴール前で抜群の決定力を発揮する」と指摘していた。その見立てが正しかったことは、2026年の驚異的な好調ぶりで証明されている。

北ホラント出身のマレンを巡る高い評価は、数字にも裏付けられている。ボルシア・ドルトムントやアストン・ヴィラでのプレー時には得られなかった安定感を手にした。今年に入ってから22得点を記録し、欧州の主要リーグでハリー・ケインやキリアン・エンバペといった世界的スターを上回っている。その決定力によってセリエA屈指の活躍を見せる選手となり、毎週のように勝利につながるプレーでガスペリーニ監督の信頼に応えている。

広告 広告

最適なポジションを巡る長年の迷い

マレンの最適なポジションを見つけることは歴代のオランダ代表監督を悩ませ、代表でのキャリアは出場機会が安定しないものとなってきた。フランク・デ・ブール監督はEURO2021でワウト・ヴェグホルストを優先し、ルイス・ファン・ハール監督は2022年ワールドカップのメンバーからマレンを完全に外した。ロナルド・クーマン監督の下でも先発とベンチを行き来し、ローマで担うようになった中央の攻撃的な役割ではなく、サイドで起用されることが多かった。

Related Topics

次の試合 NED UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 GRE 視聴する

昨夏の米国での大会は飛躍の機会となるはずだったが、アルジェリア、ウズベキスタン、日本などを相手に得点は生まれなかった。メンフィス・デパイの復帰が近いという状況もマレンの立場をさらに複雑にし、最終的にはブライアン・ブロビーにポジションを奪われた。しかし、現在ブロビーが欠場しており、シャビが激しい攻撃スタイルを導入する中、マレンがついに9番の座を自分のものにする舞台は整った。

マレン、ギリシャ戦での出場へ

27歳のセンターフォワードは、ギリシャとの対戦で、かつてバルセロナの中盤で活躍したシャビ監督の下で初出場を果たす見込みだ。前線に待望の得点力を加えることになる。シャビ監督はマレンの姿勢と現在の好調ぶりを高く評価し、自身のチームの中心選手になると期待を寄せた。

広告

「彼は練習で非常に良いプレーをしており、コンディションも素晴らしい。まったく気負いがないことを示している。我々のチームを強くする多くの資質を持った選手だ。ピッチ上での彼を見るのが待ちきれない」とシャビ監督は締めくくった。