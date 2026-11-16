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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、ドイツに0-5で惨敗した後、選手たちに厳しい言葉を向けた。カタルーニャ出身の指揮官はNOSのイェルーン・ステケレンブルフに対し、特にオランダ代表のメンタリティーを批判し、今後の変化を予告した。

ベルリンで歴史的な大敗を喫した後、シャビ監督はすぐにロッカールームへ向かい、選手たちに説明を求めた。「何が起きたのか理解しようと、選手たちと話しました。まずサポーターに謝罪しなければなりません。今日はサッカーをしていなかったのですから。あるべき規範や価値観も、闘争心も、何もありませんでした」

以前のギリシャ戦での7-0の勝利と、これほど大きな差が生じたことを、指揮官はほとんど理解できずにいる。「ギリシャ戦では、闘争心、強度、テンポ、情熱を伴う歴史的な試合をしました。今日はその正反対でした。私がここに来てまだ間もないからかもしれませんが、選手たちのメンタリティーを理解しようとしています。もしかすると、そこが欠けているのかもしれません」

シャビ監督によると、選手たちもすでに何が間違っていたのかを口にしたという。「互いに話し合えたのは良いことです。これで自分たちの立ち位置が分かりました。私たちには素晴らしいものを見せるだけの力がありますが、今日はその正反対でした。今日まではすべての選手を心から誇りに思っていましたが、これは信じられません。監督としてショックです」

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厳しく批判する一方、シャビ監督は怒りに任せて選手たちに話したわけではないと強調した。「いいえ、今と同じ口調で話しました。普段はどんな状況も理解しようと努めますが、これは絶対に受け入れられません。今日から多くのことを変えなければなりません。適切な闘争心を示す選手が必要です」

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この不甲斐ない試合が次の代表戦のメンバー選考に影響するかと問われると、シャビ監督はこう答えた。「決断を下します。それが代表監督としての私の責任です。3月までは時間があります。いずれにせよ、最も重要な目標は達成しました。私たちはネーションズリーグの準々決勝に進んでいます。ここからさらに積み上げていかなければなりません」

シャビ監督は、主将フィルジル・ファン・ダイクと副主将フレンキー・デ・ヨングの不在を敗因にはしなかった。戦術面の言い訳も避けた。「今日の原因の99％は、ピッチ上での私たちの規範と価値観にありました。チャンスはつくりましたが、ドイツのプレーが非常に良かったため、苦しみもしました。彼らは、まさに私たちが見せたい積極性と姿勢でプレーしていました」

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オランダ代表は大敗にもかかわらず準々決勝に進むが、シャビ監督はこの試合を極めて重大な警告と受け止めている。「今日は恥ずべき試合でした。選手たちを引き続き見守り、何が起きたのか分析しなければなりません。今日からまたゼロからのスタートです。私たちは良いものを築きつつありましたが、今日はその正反対を目にしました。何よりもまず、サポーターに謝罪しなければなりません」

最後に、今回の敗戦は自身のサッカー人生で最大級の失望の一つかと問われたシャビ監督は、「間違いなく、その一つです。しかし、ここから学びます。難しい状況ですが、選手たちは多くを学ぶでしょう」と答えた。指揮官は特に、ギリシャ戦との落差に驚きを隠せなかった。「3日前には、姿勢もサッカーの内容も信じられないほど素晴らしい試合をしていました。今日はその姿勢がまったく見られませんでした」