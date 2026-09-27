ジェレミー・フリンポンは、日曜日に行われるUEFAネーションズリーグのセルビア戦に向けたオランダ代表の試合登録メンバーから、シャビ監督によって外された。これはUEFAが公表したメンバーリストで明らかになった。

オランダ代表の招集メンバーは24人だが、UEFAの規定では試合登録メンバーは最大23人までと定められている。そのため、フリンポンは日曜日にベオグラードでスタンド観戦となる。

ヒヴァイ・ゼヒールも、ネーションズリーグでオランダ代表としてプレーすることはない。フェイエノールト所属のMFは、ノルウェーとの重要な欧州選手権予選を戦ったU-21オランダ代表に回った。ゼヒールはセルビア戦の後、再びオランダ代表に合流する。

一方で、ジョシュア・ザークツィーはオランダ代表の23人の試合登録メンバーに入っている。マンチェスター・ユナイテッドのFWは金曜日、負傷したブライアン・ブロビーの代役としてシャビ監督に招集された。

ドイツ戦（1-1）では、ルートシャレル・ヘールトライダがまだ負傷離脱していなかったため、オランダ代表のメンバーは25人だった。ユリエン・ティンバーとケネト・テイラーは木曜日にヨハン・クライフ・アレナでスタンドに座ったが、日曜日は問題なくプレーできる。

メックス・メールディンクとルベン・ファン・ボメルは、ドイツとの一戦でオランダ代表デビューを果たした。ファン・ボメルはアディショナルタイムに、オランダに勝ち点1をもたらしたコーディ・ガクポのゴールをアシストした。

シャビ監督は土曜日の記者会見で、メンバーを入れ替える考えを明かした。したがって、ジョーイ・フェールマンはドイツ戦での好途中出場を受け、セルビア戦で先発入りの期待を抱ける。