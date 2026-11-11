共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

シャビ・シモンズが、オックスフォード大学の学生による権威ある独立した討論団体、オックスフォード・ユニオンで、苦難に満ちたこの数カ月について語った。トッテナム・ホットスパーのMFは4月に膝に重傷を負い、それ以来リハビリを続けている。

「シーズンの残りは病院のベッドから見ていました」と、シモンズは率直に語った。「簡単なことではありませんでした。自分にはどうすることもできなかったんです。何もできません。幸い、仲間たちが乗り切ってくれました」。トッテナムは最終節にプレミアリーグからの降格を免れた。

この半年、シモンズにとって特につらかったのは精神面だった。「夜にはつらい時間を何度も過ごしました。どれほど苦しかったかは家族でさえ知りません。何度も泣きました。無力感といら立ちを覚えました。トッテナムとオランダ代表の力になりたくて、たまらなかったんです」

大きな打撃を受けながらも、シモンズは前向きに将来を見ようとしている。「ある意味では、こうなったことに感謝しています。本を読み、さまざまなことについて知識を深めています。頭を働かせたい一方で、落ち着かせたいとも思っています。それは毎日ジムに行くのと少なくとも同じくらい大切です。すべてはバランスです。頭が働かなければ、体も動きません」

広告 広告

シモンズはすでに練習場で少しずつ動き始めている。The Standardによると、4月25日に重傷を負った同MFは、近く全体練習に復帰するという。

Related Topics

次の試合 TOT プレミアリーグ 10:00 IPS 視聴する

「まず、膝が完全に良くなり、しっかり強さを感じられるようにならないといけません。順調に進んでいます。ここまでの道のりを通じて、周りには素晴らしいチームがいます。回復のために多くの時間を費やし、全力を尽くしています。家に帰って、こう思いたいんです。もう脚の感覚がない。それは自分を限界まで追い込んだということです」と、リハビリ中のシモンズは語った。

シモンズは昨夏のワールドカップに出場したいと願っていた。オランダ代表に大きく貢献できると感じていたからだ。2022年のワールドカップにも出場したが、貢献はわずかだった。

広告

シモンズを欠くトッテナムは、今季のスタートで苦しんだ。しかし、現在は状況が変わり、好調が続いたことでロンドンのクラブは11位につけている。

先週末には痛手を負い、リーズ・ユナイテッドに0-1で敗れた。シーズンは11月21日、昇格組イプスウィッチ・タウンをホームに迎える一戦で再開する。