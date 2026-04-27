シャビ・シモンズの離脱で、オランダ代表に新たな選択肢が浮上した。

重度の膝の怪我でシャビ・シモンズがW杯を欠場するため、ロナルド・クーマン監督は代役を探している。レオ・ドリーセンは、イングランドで好調な選手としてZian Flemmingを推薦した。

「フォワードならバーンリーのジアン・フレミングだ」と月曜日のESPN『Voetbalpraat』で勧めた。

「彼はまた得点した。コンディションも良く、タフだ。誰かが欠場するなら、私はこの選手を候補にする」と、この解説者はワールドカップを見据えてクーマン監督に助言した。

ドリーセンは「フレミングは今季プレミアで10得点」と伝えたが、実際は25試合9得点。しかも降格チームでの数字だ。

ケネス・ペレスも「ブライアン・リンセンを推すなら、フレミングも同じはず」と同意する。司会のヴィンセント・シルドカンプは、リンセン案は冗談半分だったと補足した。

「フォワードは必要だ。フレミングは機動力がある」とウィレム・ヴィッサーズ。ドリーセンがアムステルダム出身のこの選手を推す理由に同意する。「彼は少し注目から外れていた。NEC戦でヘディングでゴールを防ぎ、フォルトゥナ・シッタルトの降格を救った」。

「彼は数年間ミルウォールでプレーし、注目から外れていた。しかも当時はトップリーグではなかった。今はバーンリーで昇格したものの、また最下位だ。10得点は素晴らしいが、守備的なチームでの話で、オランダ代表とは異なる」

「それでも海外ではドニエル・マレンに次ぐ得点数だ」とヴィッサーズは、イングランドとセリエAで計19得点を挙げたASローマのフォワードを例に挙げた。

フレミングはオランダ代表入りを夢見ていると、先日『Voetbal International』誌のインタビューで語った。「代表監督が僕を無視できなくなるようにする。その日は遠くない」