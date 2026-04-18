シャビ・シモンズのインスタ投稿が炎上：「このデタラメを削除して！」

土曜夜、シャビ・シモンズのインスタ投稿がサポーター間で物議を醸した。トッテナム攻撃的MFはブライトン戦（2-2）の自身のゴール写真を投稿したが、多くのサポーターは反感を示した。チームは土壇場で勝利を逃し、降格の危機が続く。

75分にはシモンズの鮮やかなシュートがポストを叩き2-1とし、喜ぶ姿が映し出された。 しかし94分、ブライトンが同点とし、トッテナムは勝ち点2を逃した。

試合後、シモンズはInstagramとXに「戦い続ける。観客は素晴らしかった。頑張れ、スパーズ」と投稿した。

投稿に添えられた歓喜の写真は、一部のファンの反感を買った。 「サッカーがどん底だ。降格するチームの選手がこんな投稿を」と批判が殺到。別のファンは「サッカー界の恥だ。降格がかかっているのに75分でゴール祝いでシャツを脱ぐなんて」と手厳しい。

また、終盤の得点で盛り上がり、その後チームが勝ち点を失ったリシャルリソンと比較する声も。「彼はリシャルリソンと同じことをした」と指摘するファンもいる。別の声としては「またシャツを脱ぐ選手が現れ、それがブーメランのように跳ね返ってきた」と皮肉る声も聞かれる。

「試合に勝ってもいないのに75分で何喜んでるんだ」と別のファン。さらに「この馬鹿げた投稿を削除してほしい」「恥を知れ」との声も上がった。

それでも前向きな声もある。「素晴らしいゴールだった。ボールの受け方が完璧で、見事なシュートだ。さすがシャビ！」とあるファンがコメント。別のファンも語る。「頑張れ、シャビ。来週はこの結果を忘れてまた頑張ろう。」



























